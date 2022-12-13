Xiaomi 13 Pro — новий флагманський смартфон на платформі Snapdragon 8 Gen 2

|0
Компанія Xiaomi анонсувала свій новий флагманський смартфон Xiaomi 13 Pro, який побудований на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Поки це рішення представлено тільки на ринку Китаю, а про терміни його виведення на глобальний ринок не повідомляється.
Модель Xiaomi 13 Pro відрізняється від попередньої новими камерами та вдосконаленим дисплеєм, яскравість якого збільшилася з 1500 до 1900 ніт. Загалом же в ньому використовується той самий екран із діагоналлю 6,73 дюйма з роздільною здатністю 1440p і адаптивною частотою оновлення 120 Гц.
Апаратна платформа крім процесора Snapdragon 8 Gen 2 охоплює оперативну пам'ять LPDDR5X об'ємом від 8 до 12 ГБ, флешпам'ять UFS 4.0, що вміщає від 128 до 512 ГБ, а також акумулятор потужністю 4820 мАг. Останній підтримує прискорену дротову зарядку 120 Вт, бездротову 50 Вт і зворотну бездротову 10 Вт.
У новинці встановлено чотири модулі фотокамер, створені у співпраці з Leica:
основний із сенсором Sony IMX989 з роздільною здатністю 50 Мп, f/1.9, OIS;
ширококутний - 50 Мп, f/2.2, з фокусним еквівалентом 14 mm;
телефото - 50 Мп, 3x оптичний зум, f/2.0, з еквівалентом 75 мм;
фронтальний - 32 Мп.
На китайському ринку смартфон Xiaomi 13 Pro буде доступний для замовлення з 14 грудня у варіантах дизайну: керамічний білий, синій колір Дальніх гір, чорний теракотовий і зелений колір дикої природи.
Конфігурація з 8 ГБ оперативної й 128 ГБ енергонезалежної пам'яті обійдеться в 4999 юанів ($719).
Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт
|0