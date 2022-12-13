 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Xiaomi 13 Pro — новий флагманський смартфон на платформі Snapdragon 8 Gen 2

13 декабря 2022 г., 16:15
0 
 

Xiaomi 13 Pro — новий флагманський смартфон на платформі Snapdragon 8 Gen 2

Компанія Xiaomi анонсувала свій новий флагманський смартфон Xiaomi 13 Pro, який побудований на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Поки це рішення представлено тільки на ринку Китаю, а про терміни його виведення на глобальний ринок не повідомляється.

Модель Xiaomi 13 Pro відрізняється від попередньої новими камерами та вдосконаленим дисплеєм, яскравість якого збільшилася з 1500 до 1900 ніт. Загалом же в ньому використовується той самий екран із діагоналлю 6,73 дюйма з роздільною здатністю 1440p і адаптивною частотою оновлення 120 Гц.

Апаратна платформа крім процесора Snapdragon 8 Gen 2 охоплює оперативну пам'ять LPDDR5X об'ємом від 8 до 12 ГБ, флешпам'ять UFS 4.0, що вміщає від 128 до 512 ГБ, а також акумулятор потужністю 4820 мАг. Останній підтримує прискорену дротову зарядку 120 Вт, бездротову 50 Вт і зворотну бездротову 10 Вт.

У новинці встановлено чотири модулі фотокамер, створені у співпраці з Leica:
основний із сенсором Sony IMX989 з роздільною здатністю 50 Мп, f/1.9, OIS;
ширококутний - 50 Мп, f/2.2, з фокусним еквівалентом 14 mm;
телефото - 50 Мп, 3x оптичний зум, f/2.0, з еквівалентом 75 мм;
фронтальний - 32 Мп.

На китайському ринку смартфон Xiaomi 13 Pro буде доступний для замовлення з 14 грудня у варіантах дизайну: керамічний білий, синій колір Дальніх гір, чорний теракотовий і зелений колір дикої природи.

Конфігурація з 8 ГБ оперативної й 128 ГБ енергонезалежної пам'яті обійдеться в 4999 юанів ($719).

Xiaomi 13 Pro — новий флагманський смартфон на платформі Snapdragon 8 Gen 2

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  