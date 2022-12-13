Xiaomi 13 Pro — новий флагманський смартфон на платформі Snapdragon 8 Gen 2

13 декабря 2022 г., 16:15

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Компанія Xiaomi анонсувала свій новий флагманський смартфон Xiaomi 13 Pro, який побудований на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Поки це рішення представлено тільки на ринку Китаю, а про терміни його виведення на глобальний ринок не повідомляється.



Модель Xiaomi 13 Pro відрізняється від попередньої новими камерами та вдосконаленим дисплеєм, яскравість якого збільшилася з 1500 до 1900 ніт. Загалом же в ньому використовується той самий екран із діагоналлю 6,73 дюйма з роздільною здатністю 1440p і адаптивною частотою оновлення 120 Гц.



Апаратна платформа крім процесора Snapdragon 8 Gen 2 охоплює оперативну пам'ять LPDDR5X об'ємом від 8 до 12 ГБ, флешпам'ять UFS 4.0, що вміщає від 128 до 512 ГБ, а також акумулятор потужністю 4820 мАг. Останній підтримує прискорену дротову зарядку 120 Вт, бездротову 50 Вт і зворотну бездротову 10 Вт.



У новинці встановлено чотири модулі фотокамер, створені у співпраці з Leica:

основний із сенсором Sony IMX989 з роздільною здатністю 50 Мп, f/1.9, OIS;

ширококутний - 50 Мп, f/2.2, з фокусним еквівалентом 14 mm;

телефото - 50 Мп, 3x оптичний зум, f/2.0, з еквівалентом 75 мм;

фронтальний - 32 Мп.



На китайському ринку смартфон Xiaomi 13 Pro буде доступний для замовлення з 14 грудня у варіантах дизайну: керамічний білий, синій колір Дальніх гір, чорний теракотовий і зелений колір дикої природи.



Конфігурація з 8 ГБ оперативної й 128 ГБ енергонезалежної пам'яті обійдеться в 4999 юанів ($719).

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