Проєкт «Дія.Цифрова освіта» отримає 2 млн дол. на розвиток від Google.org

13 декабря 2022 г., 17:25

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Google.org виділить грант у розмірі 2 млн дол. на розвиток цифрової освіти в Україні. Проєкт покликаний допомогти Україні розв'язати питання безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та зробити внесок в економічне відродження країни. Google.org також залучить фахівців програми Google.org Fellowship до технологічних та комунікаційних трансформацій у проєкті. Партнер проєкту – «Фонд Східна Європа».

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну щонайменше 5 млн людей втратили основне місце роботи чи бізнес. Кількість внутрішньо переміщених осіб зросла до 6,5 млн осіб.

Співпраця з Google.org Fellows дозволить суттєво оновити наявні секції платформи «Дія.Цифрова освіта» з використанням інструментів штучного інтелекту, персоналізованих рекомендацій та освітніх траєкторій, а також створити додатковий блок «перекваліфікація, підвищення кваліфікації та працевлаштування». Планується зробити платформу інклюзивною. Завдяки гранту продовжиться виготовлення освітніх продуктів, які навчають нових цифрових професій і розвивають цифрові навички. Водночас буде створено лінійку освітніх програм для креативних та робочих спеціальностей.

У межах гранту передбачено оновлення платформи «Дія.Цифрова освіта», створення освітнього застосунку, розробка нового контенту, а також інтерактивних симуляторів для можливості тестування знань та навичок. Мобільний застосунок дозволить вчитися зручніше, навіть в укриттях чи під час масового відключення електроенергії.

Платформа буде мультимовною – українською та англійською мовами. Схожої платформи, яка могла б забезпечити показник завершення навчання цифрової освіти понад 70%, у світі ще немає. Через це функціонал платформи та освітні продукти будуть перекладені англійською мовою. Це надасть англомовному світу готове рішення щодо подолання цифрового розриву (різниця між можливістю доступу до мережі та готовністю використовувати цифрові технології).

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