Samsung представила Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5

22 апреля 2024 г., 16:35

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Компанія Samsung Electronics Україна оголосила про старт продажів нових пристроїв – Galaxy XCover7 й Galaxy Tab Active5 – смартфонів і планшетів корпоративного класу, призначених для вирішення складних завдань, що вимагають універсальності, оптимізації та безпеки для роботи в польових умовах.



Нові захищені мобільні пристрої вони можуть задовольнити потреби багатьох галузей, зокрема виробництва, охорони здоров'я, роздрібної торгівлі та уряду.



«Samsung розуміє, що сьогодні бізнес стикається з безпрецедентними викликами та можливостями, і йому потрібні пристрої, що не відстають від його динамічних потреб», - говорить Джеррі Парк (Jerry Park), виконавчий віцепрезидент і керівник B2B підрозділу MX Business компанії Samsung Electronics. «Саме тому ми створили Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5 – наші найміцніші пристрої. Вони не лише потужні та універсальні, але й міцні та безпечні, що робить їх ідеальними пристроями для працівників, яким потрібно залишатися на зв'язку, продуктивно працювати та бути захищеними в будь-якій ситуації».





Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5 дозволяють працівникам безтурботно користуватися смартфонами та планшетами, адже вони розроблені для роботи у складних умовах. Обидва пристрої – разом з електронним пером S Pen для Tab Active5 - мають захист від води та пилу за стандартом IP68, що забезпечує рівень міцності, необхідний для роботи в екстремальних умовах, наприклад, на будівельних майданчиках або на складах роздрібної торгівлі. Galaxy XCover7 створений за військовим стандартом MIL-STD-810H та витримує падіння з висоти до 1,5 метра, тоді як Galaxy Tab Active5 витримує падіння з висоти 1,8 метра за умови використання захисного чохла, що постачається у комплекті.



Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5 оснащені склом Corning Gorilla Glass Victus+ й Corning Gorilla Glass 5 відповідно, що підвищує довговічність і стійкість до подряпин. Дисплеї пристроїв також дозволяють регулювати чутливість дотику, що робить їх зручними у використанні навіть у рукавичках. Вони також пройшли тестування на стійкість до дезінфікувальних засобів. Завдяки таким технічним характеристикам захищені пристрої Samsung Galaxy здатні витримувати суворі погодні умови та небезпечні ситуації, що робить їх ідеальними для широкого кола працівників, які працюють на виробництві.



У сучасному світі, який стає все більш цифровим, підприємствам потрібно, щоб працівники залишалися на зв'язку. Galaxy XCover7 отримав можливість під'єднання до 5G разом з Wi-Fi 5, а Galaxy Tab Active5, своєю чергою, пропонує 5G і Wi-Fi 6. Цей сучасний зв'язок дозволяє працівникам виконувати роботу більш ефективно та результативно.



Крім того, до безперебійного з'єднання, преміальні дисплеї Galaxy XCover7 та Galaxy Tab Active5 легкі та зручні у використанні. 6,6-дюймовий дисплей XCover7 має більшу площу поверхні та підвищену роздільну здатність порівняно з попередніми поколіннями. 8,0-дюймовий дисплей Tab Active5 підвищує видимість на вулиці завдяки покращеній яскравості, а також більш плавний перегляд завдяки частоті оновлення до 120 Гц.



Захищені пристрої Samsung Galaxy гарантують безперервність роботи, надаючи працівникам необхідну підтримку та зв'язок навіть у найскладніших умовах. Протягом довгих днів у полі або на заводі працівники, які використовують Galaxy XCover7 та Tab Active5, можуть скористатися функцією швидкої зарядки, щоб скоротити час між заряджаннями та підвищити продуктивність. Обидва пристрої також оснащені змінними акумуляторами, що мінімізує час простою на робочому місці та поза ним.



Galaxy Tab Active5 може працювати без акумулятора в режимі «Без батареї». Це дозволяє працівникам користуватися пристроєм безперервно в кіосках або в транспортних засобах, зберігаючи заряд акумулятора у спекотному середовищі. Galaxy XCover7 та Tab Active5 також мають інтерфейси зарядки POGO, які спрощують процес заряджання, дозволяючи заряджати кілька пристроїв одночасно з док-станціями POGO.



Міцні пристрої Samsung розроблені таким чином, щоб надати користувачам максимальну продуктивність і зробити роботу в польових умовах спрощеною та ефективною. Збільшена гучність динаміка запобігає непорозуміння на робочих майданчиках, гарантуючи, що звук буде точним. Програмовані клавіші дають змогу використовувати швидкі команди та підвищують продуктивність, а швидке сканування штрих-кодів за допомогою Knox Capture спрощує роботу на складах або мобільних точках продажу (mPOS).



Працівники можуть розкрити всю потужність свого смартфона або планшета завдяки розширеному під'єднанню до ПК. Пристрої легко обмінюються контентом, одночасним відображенням і загальною безперервністю роботи між мобільним і ПК за допомогою функції Link to Windows або емуляції інтерфейсу настільного ПК.



Оскільки бізнес продовжує працювати у швидкозмінному середовищі захищена лінійка Samsung Galaxy дозволяє працівникам робити більше за короткий час, допомагаючи задовольнити запити споживачів шляхом підвищення продуктивності та покращення роботи на робочому місці. Galaxy XCover7 й Galaxy Tab Active5 також сумісні з низкою аксесуарів сторонніх виробників, від різноманітних функціональних чохлів до підставки для зарядки, USB-Type C PTT і багато іншого, що гарантує повну інтеграцію в будь-яку робочу систему.



Galaxy XCover7 й Galaxy Tab Active5 оснащені підтримкою Samsung Knox Vault. Knox Vault допомагає захистити найбільш важливі дані на цих пристроях, зокрема інформацію з екрана блокування, таку як PIN-коди, паролі та шаблони.



Він створює безпечне середовище виконання, яке фізично ізольоване від основного процесора та пам'яті системи й починає діяти з моменту реєстрації користувачем екрана блокування - таким чином, користувачі можуть отримати необхідний рівень безпеки без зайвого клопоту. Knox Vault може допомогти захистити ключі безпеки користувачів, які шифрують їхні дані, що зберігаються на пристрої, допомагаючи підвищити безпеку - навіть якщо пристрій буде втрачено або викрадено. Апаратне рішення Samsung Knox Vault, стійке до несанкціонованого доступу, було створено для захисту даних користувача не тільки від програмного злому, але й від апаратних атак за допомогою висококласних професійних інструментів.



Рекомендована ціна 13999 грн за смартфон Galaxy XCover7 та 20999 грн за планшет Galaxy Tab Active5. Вони доступні в Україні з 19 квітня 2024 року.

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