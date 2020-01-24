Xerox задумала полную перезагрузку правления HP

24 января 2020 г., 15:19

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Корпорация Xerox Holdings выдвинет 11 кандидатур в директора HP, в надежде, что новый состав правления одобрит предлагаемые ею условия поглощения этого производителя принтеров и ПК.

Предложение, которое Xerox сделала в ноябре прошлого года, было практически сходу отвергнуто. Совет директоров HP тогда посчитал, что оценив компанию в 33,5 млрд долл., что в пересчёте на акцию составило примерно $22, Xerox значительно занизила её стоимость. В ответ, Xerox грозила передать своё предложение на суд акционеров HP, если с руководством не будет достигнуто взаимопонимание.

Если на собрании акционеров этим летом кандидатуры Xerox пройдут, это будет означать полное обновление состава правления HP. Сейчас в него входят 12 директоров, но с уходом бывшего CEO, Диона Вайслера (Dion Weisler) позднее в этом году, их число снизится до 11.

Креатуры Xerox ранее занимали руководящие должности в United Airlines, Verizon Communications, Novartis International и Export-Import Bank of the United States. Чтобы пройти, они должны получить голоса акционеров, контролирующих суммарно более 50% HP. Xerox уже заручилась поддержкой на предстоящих выборах от Карла Икана (Carl Icahn), которому принадлежит доля в 11%, а также намекнула, что и другие акционеры с интересом относятся к перспективе слияния.

Xerox уверяет их, что объединившись, компании смогут в течение 2 лет сократить ежегодные расходы на 2 млрд долл., в частности, за счёт консолидации ИТ-отделов. Кроме того, в 3-летний срок общий доход конгломерата HP/Xerox может возрасти на 1–1,5 млрд долл.

«Акционеры HP сказали нам, что по их мнению наше предложение о покупке принесет огромную пользу, поэтому мы собрали 24 миллиарда долларов в виде прилагающийся финансовых обязательств и составили список высококвалифицированных кандидатов в директора», — заявил вчера гендиректор Xerox, Джон Визентин (John Visentin).

Xerox, получающая доход примерно в шесть раз меньше, чем HP, недавно заявила, что набрала кредитов от банковского консорциума на 24 млрд долл. для финансирования этого приобретения.

В ответном заявлении HP подвергла критике очередной агрессивный ход Xerox. «Эти кандидатуры являются элементом корыстной тактики Xerox по продвижению своего предложения, значительно недооценивающего HP и создающего явный риск ущемления интересов акционеров HP», — сказал спикер компании. Он назвал вдохновителем действий Xerox Карла Икана, который, являясь крупным акционером обеих компаний, получит несоразмерно большую выгоду от продажи HP по «бросовой» цене.

Неназванные инсайдеры сообщили Bloomberg, что Xerox рассматривает возможность устроить тендер по скупке акций HP непосредственно у акционеров. Также они говорят, что компания может увеличить своё предложение до 33 млрд долл., чтобы склонить на свою сторону инвесторов.

Ранее Xerox пыталась компенсировать падение спроса на рынке принтеров слиянием с японской Fujifilm Holdings, но сделка не состоялась, не в последнюю очередь из-за позиции Икана.

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