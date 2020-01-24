TCL за год продала 32 млн. телевизоров, из них 85% Smart TV и 51% - 4K TV

24 января 2020 г., 14:40

Продажи Smart TV и 4K TV вырос на 19% и 31% в годовом исчислении, что составило 85% (рост на 2% в годовом исчислении) и 51% (рост на 6% в годовом исчислении) от общего выпуска телевизоров TCL, соответственно. Кроме того, реализация Quantum Dot TV, также известного как QLED TV, выросла на 66% в годовом исчислении в 2019 году, чему в основном способствовали зарубежные рынки.



Объем продаж телевизоров TCL на зарубежных рынках увеличился на 26% в годовом исчислении — до 13,46 млн.



Как отмечается, 2019 году TCL Electronics придерживалась стратегии глобализации бизнеса и реализации новых возможностей роста прибыли. В частности, благодаря углублению партнерских отношений с мировыми интернет-гигантами, компания впервые получила доход от зарубежного интернет-бизнеса. Это не только помогло заметно повысить прибыль, но и усилить влияние бренда и увеличить его долю на мировом рынке.

В то же время, китайский производитель продолжает реализовывать стратегию внедрения технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей («AI x IoT») в свои устройства. По заявлению руководства, TCL стремится стать ведущей мировой компанией в области интеллектуальных технологий, повышая тем самым ее ценность для акционеров.