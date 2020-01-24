Новая камера визуализирует невидимое на скорости триллион кадров в секунду

24 января 2020 г., 15:45

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Примерно год назад в Калифорнийском технологическим институте разработали камеру, впервые в мире способную снимать 10 триллионов кадров в секунду. Этой скорости достаточно, чтобы демонстрировать в замедленном виде движение светового импульса.

Адаптацией данной системы к специфике медикобиологических исследований занялся профессор медицинской и электротехники Лихун Ван (Lihong Wang). В выпуске журнала Science Advances за 17 января он представил своё изобретение.

Новая камера поддерживает скорость съёмки «всего» 1 трлн кадров в секунду, но зато способна получать изображения быстропротекающих процессов в полностью прозрачных материалах. Для этого Ван разработал систему фазочувствительной сжатой сверхскоростной фотографии (phase-sensitive Compressed Ultrafast Photography, pCUP).

По его словам, pCUP является развитием стандартного метода фазово-контрастной микроскопии, изобретённой почти 100 лет назад голландским физиком Фрицем Цернике (Frits Zernike) для усиления контраста при визуализации прозрачных, неокрашенных объектов, таких как биологические клетки.

Быстродействие, достаточное для наблюдения распространение ударной волны в воде или сигналов в нейронах мозга, новой камере обеспечивает революционная технология сжатия без потерь (Lossless Encoding Compressed Ultrafast Photography, LLE-CUP). Вместо того, чтобы снимать серию кадров, система на базе LLE-CUP делает всего один снимок, регистрирующий всё движение, происходящее в процессе его съёмки.

Хотя эта технология ещё нуждается в основательной доработке, Ванг считает, что она имеет большие перспективы применения во многих областях — физике, биологии, химии и т.п.

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