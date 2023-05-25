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Windows Copilot з'явиться у Windows 11 у червні

25 мая 2023 г., 17:35

На конференції Microsoft Build відбулося оголошення Windows Copilot – нової функціональності операційної системи Windows 11, що базується на технології штучного інтелекту.

Copilot – це додаток, що використовує сучасний ШІ та великі мовні моделі (LLM), такі як GPT-4, для допомоги людям у вирішенні складних завдань. Нагадаємо, що Microsoft вперше представила концепцію Copilot майже два роки тому за допомогою GitHub Copilot, пакету на базі ШІ для допомоги розробникам в написанні коду.

Зазначено, разом з Bing Chat, а також з власними та сторонніми плагінами користувачі можуть зосередитися на втіленні своїх ідей у життя, виконанні складних проєктів та спільної роботи замість того, щоб витрачати енергію на пошук, запуск та роботу в кількох додатках.

Це нововведення ґрунтується на інтеграції, яка була випущена в Windows 11 ще у лютому, що дозволило перенести новий Bing на основі штучного інтелекту на панель завдань.

Попередня версія Windows Copilot стане доступною для Windows 11 у червні.

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