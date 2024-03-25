ERP-система Microsoft Dynamics 365 BC доступна вже у 175 країнах світу 55 мовами

25 марта 2024 г., 13:35

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Як повідомляє Innoware, офіційний партнер Microsoft в Україні, корпорація оновила перелік країн і регіонів, у яких доступна Dynamics 365 Business Central, а також мов, які підтримуються системою. На сьогодні одна із найрозповсюдженіших ERP-систем у світі доступна у 175 країнах та 55 мовами. Очікується, що вже наприкінці серпня цього року Microsoft оголосить нові заплановані країни для другої хвилі випуску Business Central 2024.

Наразі понад 200 тисяч організацій по всьому світу використовують для управління бізнесом Microsoft Dynamics 365 Business Central. Локалізацію системи для різних країн розробляє та надає або сама корпорація Microsoft або її сертифіковані партнери. Вже понад 22 роки Innoware є партнером Microsoft і розробником локалізації MD 365 BC для України. Розроблена фахівцями Innoware українська локалізація пройшла необхідну сертифікацію і доступна для замовників на Microsoft AppSource.

Innoware зазначає, що повністю адаптувала Microsoft Dynamics 365 Business Central до українського законодавства. Система має український інтерфейс і повну відповідність щодо норм обліку та звітності згідно з вимогами законодавства України, враховує особливості та зміни законодавчої бази. Локалізація MD 365 BC від Innoware робить систему доступною для українських компаній з будь-якої галузі. Наявність локалізації дає можливість здійснювати управління підприємством в єдиній системі, включаючи ведення бухгалтерського, податкового обліку, кадрового обліку і розрахунку заробітної плати, інтеграції з міжнародними стандартами обліку.

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