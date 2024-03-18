Cloud MeetUP. Хмарна трансформація в Україні - 27 березня! 

18 марта 2024 г., 17:24

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Технологічна трансформація охоплює інтеграцію цифрових технологій в усі аспекти бізнесу, включаючи перехід на хмарні технології та модернізацію ІТ-ресурсів. Зосереджуючись на підвищенні обізнаності про передові хмарні ІТ-рішення, «Європейська Бізнес Асоціація» у партнерстві з SoftwareOne і Microsoft прагне надати підприємцям шляхи оптимізації своїх ресурсів у хмарі й разом з цим, можливість відкрити для себе переваги інноваційних хмарних сервісів.

Захід, присвячений хмарній трансформації українського бізнесу та перспективам на 2024-2026 роки, відбудеться 27 березня о 14:00 за київським часом. Разом з лідерами галузі, такими як Microsoft, «ДТЕК», «Дарниця», «МХП», «Кредобанк» та «Міністерство цифрової трансформації», ми обговоримо:

Інсайти світового ринку та України за останні роки: тренди й виклики;

Питання оптимізації хмарних ресурсів та використання ІТ-інновацій в умовах обмежених ресурсів та складних економічних і військових обставин;

Gen АІ як основний світовий тренд оптимізації бізнес-процесів, який прийшов і в Україну;

Основні бізнес-драйвери хмарної трансформації на українському ринку в складні часи;

Як контролювати витрати на споживання хмарних сервісів і навіщо потрібна модернізація;

Які навички ІТ-персоналу необхідні у період хмарної трансформації. Чи існує розрив у навичках зі висхідним трендом споживання хмари в Україні.

Цільова аудиторія: CIO, CEO, ІТ-менеджери, керівники хмарних сервісів, CFO, COO, CTO, керівники інфраструктури, керівники продуктів, а також всі ті, хто хотів би дізнатися більше про хмарні технології.

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