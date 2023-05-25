«Укртелеком» запропонує клієнтам сегмента SMB рішення ПРРО від «Е-ЧЕК»

25 мая 2023 г., 16:25

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Компанія «Укртелеком» пропонує підприємствам малого та середнього бізнесу безпечне і сучасне рішення для здійснення операційної діяльності «Е-ЧЕК» (ПРРО – програмний реєстратор розрахункових операцій». Як стверджується, це дозволить підприємцям зменшити витрати та час на обслуговування клієнтів, завдяки комплексній знижці на максимально необхідну кількість послуг від одного постачальника.

Серед переваг рішення від «Е-ЧЕК», яке поєднує в собі касу, POS-термінал та сканер штрих-коду, – приймання безготівкових платежів у покупців картами в мобільному телефоні через NFC, QR-код, Apple та Google Pay. Програма адаптована для використання на різних пристроях – смартфон, комп’ютер, POS-термінал. Передбачена можливість швидкої видачі чеків та відправлення їх через месенджер, e-mail, SMS або QR-код. А найголовніше – повна відповідність нормативним документам ДПС, легкий зрозумілий онбординг, який дозволяє швидко навчитись працювати з продуктом, кваліфікована служба підтримки.

«Розглянувши кілька варіантів ПРРО, ми віддали перевагу розробці «Е-ЧЕК», яка на сьогодні пропонує одне з найкращих співвідношень ціна\ якість. Згідно з партнерським договором ми тепер можемо запропонувати суб'єктам малого та середнього бізнесу зручний сервіс для здійснення розрахунків зі споживачами згідно з нормами податкового законодавства» – прокоментував співпрацю Ігор Гуменюк, директор департаменту маркетингу бізнес-сегмента «Укртелекому».

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