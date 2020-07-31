Wind River запустила службу мониторинга здоровья сетей 5G

31 июля 2020 г., 13:45

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Бывший филиал Intel, фирма Wind River Systems, которая является ведущим поставщиком выстраиваемого программного обеспечения, использующегося в том числе в космических аппаратах NASA, в промышленных системах и в автомобильных компонентах, в четверг запустила аналитический сервис для мониторинга состояния сотовых сетей 5G.



Более конкретно, новая служба Wind River Analytics нацелена на базовый компонент беспроводных сетей пятого поколения – так называемое граничные облака (edge clouds). Это серверы, которые операторы устанавливают в своих сетях 5G, часто рядом с антенной, для выполнения вычислительных задач. Такие серверы помогают обрабатывать данные пользователей и обеспечивают работу ключевого операционного ПО. В будущем некоторые операторы также планируют использовать свое периферийное оборудование для предоставления услуг хостинга приложений предприятиям.



Wind River Analytics занимается просеиванием огромного количества данных от серверов граничного облака в поисках технических проблем. Сервис собирает данные как инфраструктурного уровня, например, использование процессора, так и уровня приложений: метрики, точки данных, демонстрирующие тенденции, такие как флюктуации аппаратной производительности, а также журналы, которые регистрируют определённые события, такие как ошибки приложения.



Вся совокупность собранных данных используется для получения комплексного обзора функционального состояния граничных серверов. По информации от Wind River, операторы сотовых сетей могут задавать желаемые уровни надёжности и сравнивать с ними реальные данные мониторинга, выявляя несоответствия, определяя проблемные области с помощью средств визуализации.



«Поставщики услуг могут выявлять и устранять неисправности до возникновения проблем, – написал в блоге вице-президент телекоммуникационного бизнеса Wind River Пол Миллер (Paul Miller). – Благодаря хорошей видимости релевантных данных и анализу тенденций, они могут выявлять и прогнозировать последствия аномалий».

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