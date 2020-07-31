Квартальная выручка Facebook выросла на 11% до 18,69 млрд долл.

31 июля 2020 г., 14:25

Компания Facebook, сообщила, что во II кв. ее показатели оказались заметно лучше ожиданий.



Выручка выросла на 11% до 18,69 млрд долл. - годом ранее было 16,89 млрд долл. Биржевые аналитики прогнозировали лишь 17,34 млрд долл.



Чистая прибыль в минувшем квартале составила 5,18 млрд долл. или 1,8 долл. в расчете на акцию — год назад за тот же период Facebook получила соответственно 2,62 млрд долл. и 0,91 долл. на акцию



Аудитория пользователей соцсети в месячном измерении увеличилась на 12% и достигла 2,7 млрд человек. Ежедневно Facebook пользуется сегодня 1,79 млрд человек. Эти показатели также оказались выше ожиданий наблюдателей.



Общая база пользователей - Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger — также выросла. Как сообщается в месячном замере — на 14% до 3,14 млрд человек, а в ежедневном на 15% до 2,47 млрд.

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