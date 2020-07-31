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На рынке планшетов – резкий рост поставок

31 июля 2020 г., 13:15
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На рынке планшетов – резкий рост поставок

После двух кряду кварталов спада, по итогам второй календарной четверти мировой рынок планшетов отчитался увеличением поставок на 18,6% "YoY", – сообщает  IDC. В целом отгружено не менее 38,6 млн планшетов. Ограничение многих видов активности вследствие пандемии коронавируса привело к тому, что потребители массово приобретали планшеты для удаленной работы, развлечений, домашнего обучения.

Apple сохраняет лидерство, хотя подконтрольная доля за год заметно сократилась. iPad с диагональю 10,2" остается бестселлером вендора. Все более востребованными также становятся iPad Air и iPad Pro.

Ситуация "stay-at-home", а также необходимость в пополнении складских запасов  позволили Samsung вырасти в поставках на 42,5%.

Не менее высокая позитивная динамика сопутствовала Huawei. Эксперименты с Windows-моделями разъемной конструкции отошли на второй план, столкнувшись с высокой конкуренцией со стороны традиционных вендоров ноутбуков. В то же время, на руку сыграл интерес к гибридам под ОС Android. Несмотря на трудности в развитии за пределами Китая, Huawei смог добиться роста в Европе и прочих странах APeJ.

Amazon.com показала лучший прирост поставок среди Тор-5. Недорогой модельный ряд вендора пополнился удачными 8-дюймовыми моделями Fire HD с мощным процессором и более емким хранилищем данных.

  


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