Western Digital представила NVMe-накопитель с поддержкой Zoned Storage

10 ноября 2020 г., 16:35

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Компания Western Digital объявила о выпуске SSD-накопителей с поддержкой NVMe, созданных для использования в архитектурах хранения и обработки данных в ЦОД.

Как отмечают в компании, более старые версии архитектур уже не успевают за современными объемами данных и не могут функционировать в соответствующих средах. Вызов сегодняшнего дня заключается в построении инфраструктуры хранения и обработки данных, которая, с одной стороны, была бы эффективной и рентабельной, а с другой - смогла бы удовлетворять растущие информационные потребности эры зеттабайтов. СХД – это критический и фундаментальный компонент для создания таких новых архитектур и извлечения ценной информации из данных.



Zoned Storage – это новая архитектура СХД, адаптированная для корпоративных ЦОД следующего поколения. Western Digital нынешним анонсом объявила, что не только продолжает курировать инициативу Zoned Storage и ZoneStorage.io, участвовать в рабочей группе по NVMe и спецификации ZNS и в деятельности open-source сообщества Linux в рамках дальнейшего развития экосистемы, но и начинает отправку избранным клиентами образцов нового SSD-накопителя Ultrastar DC ZN540 с поддержкой ZNS и NVMe для их тестирования.



В Ultrastar DC ZN540 с поддержкой ZNS и NVMe, емкостью до 8 ТБ в стандартом форм-факторе U.2, применен вертикально-интегрированный двухпортовый высокодоступный контроллер NVMe. Благодаря эффективному использованию стандартной отраслевой спецификации зональных пространств имен (ZNS) новый DC ZN540 стал SSD-накопителем следующего поколения, идеально приспособленным для мультитенатных сред и решения других задач, связанных с активным использованием данных, таких как обработка потока событий. Производительность этого твердотельного накопителя в 4 раза выше, чем у традиционных SSD, а качество обслуживания улучшилось в 2,5 раза, не говоря уже о повышении эффективности и коэффициента использования и более широкой поддержке масштабируемости на фоне снижения общей стоимости владения в условиях публичной и частной облачной инфраструктуры. Western Digital подтверждает свою приверженность развертыванию комплексной поддержки экосистемы и приложения Zoned Storage, включая управление синергией HDD-накопителей с SMR и SSD-накопителей с ZNS большого объема через стандартизированную объединенную структуру Zoned Storage.

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