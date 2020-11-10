Доход «Vodafone Украина» в III квартале вырос на 12% до 4,8 млрд. грн.

10 ноября 2020 г., 17:05

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Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» представил результаты работы в третьем квартале. Так, доход компании за отчетный период вырос на 12% в годовом сопоставлении и достиг 4,8 млрд. грн. Показатели операционной эффективности также демонстрируют рост: OIBDA увеличился на 11% и превысил 2,5 млрд. грн., а маржа OIBDA остается стабильной на уровне 53,4%. Чистая прибыль составила 157 млн. грн. Это на 81% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что связано с курсовой разницей по переоценке Евробондов объемом 500 млн. долл., выпущенных компанией в феврале.

Vodafone уже несколько лет кряду демонстрирует высокую динамику повышения дохода, которая связана в первую очередь с ростом потребления услуг передачи данных и расширением покрытия скоростного мобильного интернета. Объем интернет-трафика в сети Vodafone за последние два года практически удвоился, а за последний год увеличился более чем на 40%. В среднем дата-клиент оператора использует больше 5 ГБ мобильного интернета в месяц. В том числе благодаря такому росту потребления средний доход с одного абонента (ARPU) в III квартале вырос до 79,1 грн.

По результатам третьего ;квартала абонентская база Vodafone сократилась на 4,1% и составила 19 млн. В компании это связывают с уменьшением динамики новых подключений в результате карантинных мероприятий. При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, а также увеличение подключенных IoT-карт.

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