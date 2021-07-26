Выручка Veeam демонстрирует двузначный рост 14 кварталов кряду

26 июля 2021 г., 10:55

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Компания Veeam Software, специализирующаяся на программных решениях для резервного копирования, объявила о росте выручки во II квартале на 26% в годовом сопоставлении.

За последний год разработчик вывел на рынок более 20 продуктов и обновлений решений корпоративного уровня. Среди них решение Veeam Backup & Replication v11, выпущенное в I квартале. К настоящему моменту количество уникальных установок v11 превысило 220 тыс.

Рост продаж Veeam Backup для Microsoft Office 365 во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 58%. Решение получило 189 тыс. активных установок, его уже использует 6,6 млн подписчиков.

Также Veeam продолжает внедрять функции и обновления для корпоративных сред. Это позволило на 195% увеличить количество заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и обеспечило прибыль свыше 1 млн. долл. Рост продаж в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, NetApp и Lenovo составил 27%.

На долю Veeam Universal License (VUL), первой в отрасли портативной лицензии, которая предлагает простую и гибкую подписку «на каждую рабочую нагрузку» для защиты рабочих нагрузок в локальных, гибридных и мультиоблачных средах, во II квартале пришлось почти 3/4 новых транзакций при 62% росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это не просто еще один квартал, в котором продажи Veeam выросли. Это четырнадцатый подряд квартал, в котором компания продемонстрировала двузначные темпы роста. Veeam продолжает активно развиваться и расти. Решения компании используют уже более 400 тыс. клиентов», – Билл Ларджент (Bill Largent), CEO и председатель совета директоров Veeam.

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