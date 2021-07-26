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Samsung расширила предложение программно-конфигурируемых сетевых решений

26 июля 2021 г., 10:25
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Samsung расширила предложение программно-конфигурируемых сетевых решений

Компания Samsung Electronics объявила о расширении своего портфеля программно-конфигурируемых сетевых решений (SDN).

Как отмечается, портфель SDN-решений производителя уже поддерживает работу центров обработки данных. Представленные системы также будет поддерживать мобильный доступ (xHaul), который будет включать в себя транспортные сети fronthaul, midhaul и backhaul.

Подчеркивается, что программно-конфигурируемые сети представляют собой новый подход к организации сетевой архитектуры, который предполагает возможность централизованного и интеллектуального управления сетью с помощью программных решений. Такой централизованный подход предполагает более высокий уровень автоматизации и расширяет возможности для программирования всей инфраструктуры, от сети доступа до ядра сети. Благодаря сдвигу в архитектуре от аппаратного развертывания к программно-ориентированному конфигурированию сети внедрение технологий SDN позволяет получать высоконадежную, масштабируемую и адаптируемую сетевую инфраструктуру.

Портфолио таких решений от Samsung охватывает все уровни SDN-архитектуры, в том числе контроллеры, оркестраторы, коммутаторы и маршрутизаторы.

Среди преимуществ подобных решений производитель отмечает следующие:

  • Единое решение (“SDN In-a-Box”): в одном продукте система способна служить сразу нескольким целям, в том числе выполнять роль SDN сети для центров обработки данных, использоваться для организации корпоративной сети и сети мобильного доступа (xHaul).
  • Удобство в использовании: решение обладает удобным пользовательским 3D интерфейсом,обеспечивающим упрощенное представление о всей сети, предлагая более унифицированное и последовательное управление.
  • Открытость: разработанные компанией облачные решения SDN с открытым исходным кодом могут легко интегрироваться с коммутаторами и маршрутизаторами сторонних производителей. Они основаны на открытой сетевой операционной системе (Open Network Operating System, ONOS), поддерживающей различные типы открытых интерфейсов для обеспечения совместимости с оборудованием различных поставщиков.
  • Сквозная «нарезка» сетевых ресурсов (End-to-End Network Slicing): Технология SDN предусматривает автоматизацию комплексной «нарезки» сетевых ресурсов, что поможет операторам выполнять требования соглашений об уровне обслуживания (SLA) даже на транспортном уровне. В сочетании с технологиями Samsung для сети радиодоступа (RAN) и ядра сети (Core), решение Samsung SDN позволит операторам мобильной связи добиваться оптимальной конфигурации сети для различных бизнес-моделей за счет возможностей сквозного сегментирования сети.


Также отмечается, что Samsung стала первой компанией, успешно начавшей поставки комплексных решений 5G, включающих в себя чипсеты, радиомодули и решения для ядра сети.

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