Block Джека Дорси будет создавать открытую систему криптомайнинга на собственном чипе

17 января 2022 г., 17:25

0

Tweet

Стартап электронных платежей Block (бывший Square) сообщил некоторые подробности о прогрессе в разработке системы с открытым кодом для майнинга криптовалюты биткойн.



Ранее, генеральный директор Block, Джек Дорси (Jack Dorsey), неоднократно подвергал критике современный процесс майнинга, то есть ввода в обращение новых биткойнов путём решения сложных криптографических уравнений. В нынешнем виде майнинг по его мнению излишне консолидирован, что противоречит децентрализованной природе сетей блокчейн.



Впервые о работе над открытой системой майнинга стало известно ещё в октябре прошлого года. Дополнительную информацию об этих планах Block в серии твитов предоставил Томас Темплтон (Thomas Templeton), генеральный менеджер аппаратного бизнеса компании.



«Нам хочется сделать майнинг более распределённым и эффективным во всех аспектах, от покупки до настройки, обслуживания и, собственно, майнинга, – пишет он. – Наш интерес обусловлен тем, что майнинг выходит далеко за рамки создания новых биткойнов. Мы рассматриваем его в долгосрочной перспективе, как необходимую предпосылку для полностью децентрализованного и не требующего разрешений будущего».



Согласно Темплтону, в настоящее время чипы для майнинга труднодоступны, а также дороги. Для запуска большинства систем майнинга необходимы специализированные технические знания, а для поддержания их в рабочем состоянии может потребоваться микроуправление. Наконец, спроектированные наспех, в угоду спросу многие установки для майнинга далеки от идеала – это уродливые, шумные устройства с высоким энергопотреблением и отвратительной производительностью.



Решению вопросов доступности, надёжности и эффективности майнинга отводится первостепенное значения в открытом проекте компании Block.



«Разработка продуктов, это не то, что делается в одиночку, и оценка существующих технологий всегда является частью нашей практики, – добавил Темплтон. – Мы заинтересованы в производительности * и * в открытом исходном коде * и * в наших собственных элегантных идеях системной интеграции».



Формируемая для этого проекта инженерная группа под руководством главы майнинговых операций стартапа, Афшина Резайи (Afshin Rezayee), будет заниматься проектированием собственного специализированного чипа, майнинговой микропрограммной прошивки с открытым кодом и прочего системного ПО. Незаполненными пока остаются вакансии инженеров-электриков, специалистов по аналоговым системам и инженеров-схемотехников.



По словам Темплтона, в своей работе над этим проектом компания намерена опираться на сотрудничество с открытым сообществом. Сведений о том, когда будет доступна новая система, Block не предоставила, отсюда можно сделать вывод, что проект всё ещё находится на стадии предварительного исследования.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

0

Tweet