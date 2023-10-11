Враження від iPhone 15 Pro Max

11 октября 2023 г., 17:25

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Цього року я знову вирішив провести експеримент – перейти на телефон дуже великого розміру. Минулого разу це був iPhone XS Max, і тоді досвід мені не дуже сподобався: я через рік переїхав назад на iPhone стандартного розміру, і продовжував скептично ставитися до Макс-розмірів. При цьому я розумію і приймаю той факт, що у різних людей уподобання різні, та й розміри рук теж. Але все одно не міг себе умовити, що це відповідний мені розмір. Але Apple, можна сказати, змушує зробити вибір на користь Max-версії.

Формально, звичайно, ніхто не змушує мене купувати великий телефон. Однак, наявність у версії Pro Max покращеного телеоб'єктива, якому не знайшлося місця у звичайній Pro моделі, викликало в мене цікавість, яка коштувала мені додаткові $200. Припускаю, що Apple таке позиціювання моделей зробила навмисно. Очікуючи, що користувачі куплять дорожчу модель через її додаткові можливості, і таким чином піднімуть середню продажну ціну лінійки iPhone. Пропозиція не така вже й жахлива. Зрештою, покупці отримують не тільки новий телеоб'єктив, а й більше екранного простору, акумулятора, пам'яті – більше телефону загалом.

Я не був упевнений у результатах цього експерименту. Але після 10 днів використання Pro Max я схильний припустити, що можливо в майбутньому я залишуся на цьому розмірі телефонів. І річ зовсім не в тому, що у мене збільшилися руки або погіршився зір, і тому знадобився екран більшого розміру. Але зміни матеріалів та дизайну, які впровадила Apple у цій моделі, якимось магічним чином перетворили модель Max із «важкої лопати» на прийнятний для використання пристрій навіть у моїй, не найбільшій руці. Магія насправді полягає в моменті інерції, який знижується майже на 15% завдяки зниженню маси пристрою. І це добре відчувають наші руки. Так чи інакше, за суб'єктивними відчуттями, здається, що вага між 14 Pro, з якого я перейшов, і 15 Pro Max майже не змінилася.

Здається, між iPhone 14 Pro і 15 Pro Max, і особливих змін у дизайні теж немає. Але, знову ж таки, завдяки магії Apple (або гіпнозу Тіма Кука) комбінація зниження ваги, зменшення рамок навколо екрану, і згладжування країв призводить до того, що пристрій сприймається «свіжим» та оновленим. Згладжені рамки хочу ще відзначити окремо, оскільки завдяки ним, більший розмір версії Pro Max став відчуватися набагато приємніше в руці. Це як щось середнє між iPhone 4 і «обмилочністю» iPhone X. У ситуації, коли для великого розміру доводиться більше розчепірювати долоню, відсутність гострих прямокутних кромок попередньої моделі суттєво підвищує комфорт використання телефону. Чохли, підозрюю, можуть нівелювати цей ефект, оскільки вони збільшують розміри та вагу смартфона.

У моєму випадку це перший iPhone за кілька років, який я вирішив використати без чохла. Для цього я «розорився» на програму AppleCare+, яка коштує цілих $9 на місяць, і дозволяє за невелику суму потім швидко ремонтувати або міняти телефон при настанні «нещасного випадку». Не знаю, чи вистачить мене надовго в такому режимі, оскільки кілька разів я вже відчував відчуття майже «зупинки серця», коли діставав телефон з кишені, а він зісковзував між пальцями. Але, як я писав вище, чохол, швидше за все, нівелюватиме певні переваги нового дизайну. Тому я постараюся уникати чохла якомога довше.

Закінчуючи тему екстер'єру, хочу відзначити, що я вибрав колір Natural titanium. Цього року для моделей Pro колірна гама, скажімо так, скромна. Але якщо вже в моді титан, то треба отримати його «по максимуму», тобто в рідному кольорі. Подряпини на ньому, думаю, будуть непомітні, на відміну від інших моделей з нанесеними кольорами. Ще до початку продажів були коментарі про особливо помітні відбитки пальців та «зміну кольору» від них. Але я на своєму пристрої не помітив сильного ефекту. Можливо, тому, що смартфон весь час курсує в кишеню з кишені, і це сприяє його очищенню.

Переїзд з iPhone 14 Pro на нову модель стався майже без затиків. Новий телефон після базових кроків налаштування відразу запропонував встановити оновлення системи, яке на той момент для нього вийшло. Після встановлення оновлення 15 Pro Max все ніяк не міг продовжити міграцію з 14 Pro, але після рестарту останнього процес відновився і зайняв приблизно пів години. В останні пару років міграція відбувається швидко: дані Wi-Fi переливаються між пристроями – ось і вся міграція. Якісь чутливі програми типу банківських або месенджерів вимагають повторити авторизацію, але інші зазвичай продовжують працювати без проблем. Що бісить щоразу при такому переїзді – це необхідність додавати знову всі пристрої Bluetooth (крім навушників і годинників Apple).

Без проблем також відбулося і перенесення eSIM між пристроями. Нагадаю, що в США iPhone вже другий рік продається без слота фізичної карти – тепер все через eSIM. При налаштуванні новий телефон запитує, чи я не проти перенести eSIM. Якщо я правильно пам'ятаю, є ще якесь підтвердження для мобільного оператора через SMS – і все номер на новому телефоні. (Сину, який викупив у мене 14 Pro за ціною trade-in, запропонованою Apple, довелося сходити до оператора. Оскільки у його 11 Pro була стара SIM-карта і там не було підтримки переходу на eSIM.)

Ще одне нововведення моделі iPhone 15 – порт USB-C. З одного боку, це заміна, про яку багато говорили й передчували, а з іншого, після переїзду я спіймав себе на думці, що «ну роз'єм і роз'єм, подумаєш». Перехід на цей стандарт, треба сказати, дався набагато простіше і безболісніше, ніж свого часу перехід із 30-пінового роз'єму на Lightning, коли довелося закуповувати велику кількість шнурків. Оскільки iPad, і Mac вже давно живуть з USB-C, кабелів із цим роз'ємом вдома достатньо. Тож якихось складнощів у зв'язку зі зміною роз'єму не виникло. Знову ж таки, тепер і дані швидше (10Gb/s замість 480Mb/s) копіюються з телефону, що теж добре. Щоправда, треба пам'ятати, що не всі кабелі з USB-C однаково корисні. Я вдома виявив, що деякі кабелі вміють тільки в зарядку, а деякі вміють і в передачу даних (а там ще може бути передача аудіо, Thunderbolt 3 або Thunderbolt 4 – той ще бардак). До речі, кабель, що йде в комплекті з новими iPhone 15 Pro, хоч і підтримує передачу даних, але ніяких 10Гбітів у ньому немає – Apple знову заощадила на користувачах.

Є й інший момент, пов'язаний із USB-C. Він полягає в тому, що в рамках одного домашнього господарства не всі його учасники одразу переходять на нові телефони. Принаймні, у нас один я першопроходець з новим iPhone. У результаті вдома утворюється мікс із телефонів з Lightning та USB-C. Бездротове заряджання частково дозволяє розв'язати цю проблему, але не скрізь це можливо. Це означає, що, наприклад, в машині, якщо немає бездротової зарядки, або для резерву потрібно мати провідну зарядку, тепер або треба тримати два кабелі – з USB-C і з Lighting, або ж купувати кабель, який вміє у два роз'єми. (Є MFI-кабелі з насадками, або китайські мутанти з двома або трьома «головами» без сертифікації MFI). Дрібні складності затяжного перехідного періоду, загалом. Шкода, що такі перехідні періоди призводять до ще більшої кількості електронного сміття – у цьому випадку звалища поповняться великою кількістю кабелів Lightning, що стали непотрібними.

Хочу наголосити на проблемі перегріву, про яку багато пишуть зараз в інтернеті, і яка начебто характерна для нових моделей, аж до якихось випадків здуття акумуляторів. Не можу сказати, що я спостерігаю цю ситуацію часто, але схоже, я з нею теж зіткнувся. Відразу після міграції зі старого телефону на новий я перші пару днів звертав увагу, що телефон міг бути дуже гарячий. Не те щоб прямо пекуче гарячий, але точно тепліше, ніж хотілося б. Тоді я списав це на якусь переіндексацію інформації та завантаження даних після переїзду. Але, як мені здається, за ці 10 днів я ще кілька разів стикався з ситуаціями, коли телефон був теплішим, ніж має бути. Apple каже, що планує виправити цю ситуацію за допомогою програмного оновлення, що чудово – і навіть начебто стверджує, що телефон після цього не стане повільнішим. У мене вже певний час встановлена бета-версія iOS 17.1, що, можливо, мінімізує проблему перегріву.

Навіть з періодичним нагріванням я повинен відзначити одну величезну перевагу моделей Max і великих телефонів у принципі: місткість акумулятора, який можна помістити у великий корпус. Час роботи від акумулятора у версії Max тішить неймовірно. Оскільки до вечора при звичайному використанні в телефоні все ще залишається достатньо заряду, на відміну від моделі Pro, яку найчастіше доводилося до вечора підзаряджати. Звісно це не фішка саме моделі 15*. Але все одно хочеться це згадати як важливий чинник «за» модель Max.

Нова модель iPhone не була б новою, якби вона не мала оновленого процесора. У цьому поколінні смартфонів Apple додали процесор A17 Pro. Який, судячи з назви, якийсь «професійніший», ніж у звичайних моделях iPhone 15. Можливо він швидше рахує формули в Excel, редагує офісні документи та краще чатується в корпоративних чатах, ніж «непрофесійний» процесор. Але, що навіть кумедніше, Apple багато говорить про процесор 17 Pro в плані поліпшення продуктивності графіки та ігор. У будь-якому випадку, Apple стверджує, що новий процесор на 10% швидше за попереднє покоління, що, відверто кажучи, якось не дуже багато. Цікаво, чи означає це, що Apple уперлася в якісь межі підвищення продуктивності своїх процесорів, або ж просто вважає, що все і так вже досить швидко, і телефони далі прискорювати немає особливої необхідності?

Чи ці 10% прискорення відображаються якось на роботі телефону? Важко сказати однозначно. Нові телефони завжди суб'єктивно наче швидше, але як тільки поставиш на них свій типовий набір додатків, то вже починає здаватися, що стало ще повільніше, ніж раніше. Загалом добре, що процесор новий. Але купувати через нього новий телефон точно необов'язково.

Ще одне нововведення покоління iPhone 15 – кнопка Action, яка замінила вмикач режиму тиші на смартфонах Apple. В цілому, ідея хороша, враховуючи обмеженість перемикача, якого Apple позбулася. Кнопка тепер програмована, і система дозволяє повісити на неї якусь додаткову функцію, якщо натиснути та потримати (запуск програми Камера, наприклад). Інтерфейс зміни функціональності простий та дозволяє вибрати різні опції, включаючи запуск шорткатів (скриптів, які дозволяють автоматизувати певні завдання на телефоні).

Shortcuts істотно збільшують набір опцій для кнопки, але ж вони й відкривають додаткову скриньку Пандори. Шорткати – штука цікава, але як тільки копнеш у неї трохи глибше, відразу стає дуже складно для непросунутого користувача. Я думаю, що більшість користувачів у кращому разі подивляться на запропоновані Apple варіанти та виберуть щось звідти. А ось чи Apple розширюватиме можливості кнопки далі, за межі одного натискання – час покаже. Мені здається, що як мінімум ще можна додати туди подвійне або навіть потрійне натискання для збільшення її функціональності, як це свого часу вміла робити кнопка Home.

24мм

120мм

І, звичайно, не можна не відзначити зміни з камерами в iPhone 15 Pro Max. Насправді апаратна зміна одна: він отримав нову телефотокамеру з 5-кратним оптичним зумом. Інші покращення, включаючи розширення набору фокусних відстаней на 24мм, 28мм та 35мм – програмні. З цієї точки зору, зміни в «звичайному» iPhone 15 з додаванням 48Мп і як результат – дворазового цифрового «зуму», який практично не відрізняється від апаратного – навіть крутіше.

24мм

120мм

У будь-якому випадку, для мене аргумент за п'ятикратний оптичний зум в iPhone 15 Pro Max був досить переконливим. Я вже неодноразово ним скористався для фотографій усілякого тваринного світу навколо нашого будинку. Що мене здивувало окремо, то це факт, що цей оптичний зум дуже непоганий навіть в умовах недостатнього освітлення. Раніше нічні фото із зумом виглядали відверто погано, а зараз – набагато краще. Не знаю, чи це програмні фокуси, чи тетрапризмова лінза дійсно так добре передає світло, деталі й колір, але фото з 5х зумом мене приємно порадували.

Усі відблиски поки що прибрати не виходить

Нове покриття антивідблиску на лінзах в моделях 15 Pro покликане зменшити кількість відблисків, зрозуміло, і це одна з тих дрібниць, які раптово виявляються великим бонусом. Відблиск від сонця вдень або від джерел світла вночі дійсно часто псували знімки, а тепер їх набагато менше (однак всеодно є).

Дуже порадували покращення портретного режиму в нових iPhone, хоча, підозрюю, що обмеження за новою моделлю штучне, і в 14 Pro цей режим теж можна було б додати. По-перше, портретний режим тепер набагато краще визначає тварин і їхню шерсть, і фотографії в цілому виглядають якось більш природно з точки зору співвідношення «чіткого» об'єкта та розмитого псевдобоке. По-друге, тепер можна змінювати «фокус» у фотографіях з портретним режимом після того, як знімок зроблений, і це виявилося напрочуд зручно.

Краса як вона є

На додаток, якщо камера визначає в кадрі людину або тварину, то дані про глибину записуються автоматично, і портретний режим можна ввімкнути потім. При цьому портретний режим працює навіть із телефотокамерою. Що, хоч і не дає ідеального результату, іноді теж корисно мати.

Крім цього, (хоча, може, мені здається) iPhone став рідше включати макрорежим при зніманні близьких об'єктів – можливо, використовуючи нові фокусні відстані. Коротше, у комбінації з новою телефотокамерою та іншими поліпшеннями в потрібних місцях, камери нових iPhone радують. Шкода, що у відпустку, в яку я їздив на самому початку вересня, не вдалося взяти 15 Pro – він би там точно став у пригоді.

24мм

120мм

З інших новинок у цих моделях можна відзначити яскравіший екран до 2000 nit, що добре помітно в сонячний день. І те, що через порт USB-C можна заряджати інші пристрої, наприклад, навушники. І підтримка WiFi 6E. Хоча поки що навіть роутери з підтримкою цього стандарту ще треба знайти. Новий модем для 5G потенційно має прискорити роботу цього стандарту зв'язку. Хоча там і так вже було досить швидко.

Як звичайно, в останні кілька років, для тих, хто переїжджає на новий телефон через 3-4 роки, iPhone 15 Pro або 15 Pro Max стане дуже крутим апгрейдом. Не дарма навіть у себе на сайті Apple, розповідаючи про процесор A17 Pro, згадує, що графічний чіп на 70% швидше, ніж в iPhone 12 Pro. Якщо ви не гік-маніяк або аматор мобільної фотографії, переходити на iPhone 15 Pro з модельного ряду 14 (або навіть з 13) немає особливої потреби. Плато смартфонів – це реальність, і це можна помітити також смартфонами інших виробників. Навіть експерименти з іншими формфакторами смартфонів погано приховують цей факт. У поточному вигляді iPhone нагадує вже закінчений продукт, якого мало що можна додати. Так що для мене найцікавіше питання – це те, куди Apple рушить далі. Останні 5-6 років еволюції лише підкреслюють те, що ми живемо в епоху, коли смартфони досягли свого піка – і далі переможе той, хто зможе вивести цей пристрій на радикально новий рівень. Хотілося б сподіватись, що Apple Тіма Кука зможе це зробити.

Враження від iPhone 15 Pro Max

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