Два размера iPhone 11 Pro

24 декабря 2019 г., 13:23

–11

голос Tweet

Я всегда предпочитал смартфоны небольших размеров. В моем обзоре iPhone XS Max вы можете прочитать достаточно много моих размышлений и страданий по поводу размеров телефонов, и как я постепенно “созревал” к телефону большого размера через iPhone 7, а потом — iPhone X. В итоге в прошлом году я решил попробовать “пожить” на большом размере смартфона, и выбрал в качестве основного телефона XS Max с диагональю экрана 6,5 дюймов. В итоге размер смартфона, над которым я раньше потешался, и называл “лопатой”, у меня смог прижиться и я целый год пользовался самым большим смартфоном в линейке Apple. Телефон-то я огромным не перестал считать, но с размером свыкся, плюс в огороде иногда удобно грядку вскопать.

После года с XS Max я как-то по инерции “переехал” на iPhone 11 Pro Max, экран у которого того же размера, что и у XS Max. Но что-то меня меня глодали сомнения по поводу того, сделал ли я правильное решение, выбрав снова самый большой смартфон, поэтому я совершил ошибку, приняв решение сравнить для себя ощущения между 11 Pro и 11 Pro Max. Основной причиной этих сомнений было то, что телефон все-таки неудобно использовать одной рукой, и даже всевозможные ухищрения Apple в iOS не всегда помогают: постоянно приходится либо перехватывать телефон в руке, либо использовать другую руку.



Ситуация в моем случае немного осложняется тем фактом, что я вынужден большую часть времени держать телефон в чехле, причем совершенно определенного вида. Как знают постоянные читатели, я немножко увлекся велосипедом (новый пост об этом еще будет), и использую смартфон в качестве замены велокомпьютера. Одно из лучших креплений для смартфонов на велосипеды производит компания QuadLock, но их крепления требуют специального чехла с защелкой. У меня и в машине стоит “держалка” для телефона с этой системой, сразу с беспроводной зарядкой — очень удобно получается. Но в итоге телефон с чехлом, который к тому же усилен защитой от падений, оказывается толстым и тяжелым (iPhone 11 Pro Max в чехле весит 273 гр.). Я его иногда снимаю, когда он мне окончательно надоедает или возникает пауза между велозаездами, но это тоже часто лениво делать. Короче, база — большой телефон, плюс большой и тяжелый чехол, и в итоге получается не очень приятно. А последней каплей стала история, когда я потерял наушники AirPods Pro, и главным подозреваемым там стал как раз 11 Pro Max: я думаю, что он вытолкнул наушники из пятого кармана джинсов, как кукушка какая-то.

Так что я решил попробовать откатиться обратно на телефон меньшего размера — iPhone 11 Pro, диагональ экрана которого 5,8 дюймов. Даже в чехле Quad он весит 230 гр., и первое впечатление после перехода с Max — “какой он маленький”. Жена даже сказала “какой-то девочковый телефон”, и, я надеюсь, в этом нет никакого сексизма, раз это сказал не я. Это ощущение “маленького телефона” не отпускало, наверно, всю первую неделю использования, потом стало полегче. Безусловно, оперировать 11 Pro одной рукой гораздо удобней благодаря его габаритам. А потом я достал из ящика стола 11 Pro Max, включил его, и поразился тому, насколько всё-таки больше там экранного пространства, и как это замечательно для “потребления контента” с этого самого экрана. Числа размера диагонали экрана не рассказывают всю историю: площадь экрана 11 Pro Max на 24% больше, чем площадь экрана 11 Pro.

В итоге начинаешь разрываться между выбором о том, быть умным или красивым? С одной стороны, есть 11 Pro Max, которым мне не очень удобно пользоваться одной рукой, но куча экранного пространства делает использование телефона приятней. С другой стороны, есть 11 Pro, который лучше “лежит в руке”, но после 11 Pro Max кажется маленьким, как будто экранного пространства не доложили. Я в итоге посмотрел на iPad и решил, что если мне нужно будет экранное пространство, всегда можно компенсировать планшетом. А вот удобство того, что всегда можно одной рукой комфортно сделать то, что нужно, мне всё-таки полезней. Приятный бонус — это то, что 11 Pro дешевле, хотя если хочется максимального времени работы от аккумулятора, то 11 Pro Max доставляет (время работы от аккумулятора примерно на час больше, по ощущениям).

PS столько слов и страданий по типичной проблеме первого мира. В основном захотелось поделиться, потому что я не ожидал от себя, что мне будет настолько сложно однозначно решить для себя, на каком варианте лучше остановиться. Я лучше стал понимать людей, выбирающих телефоны из-за большого экрана, и надеюсь, что у них также большие руки.

Два размера iPhone 11 Pro

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации