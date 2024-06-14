Вперше у світі RISC-V-ноутбук оснащений Ubuntu

14 июня 2024 г., 17:25

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Компанія DeepComputing у партнерстві з Canonical представила поповнення в сімействі ноутбуків DC-ROMA RISC-V Laptop. Заявлено, DC-ROMA RISC-V Laptop II - перший у світі ноутбук RISC-V з попередньо встановленою ОС Ubuntu, що є одним із найпопулярніших дистрибутивів Linux.



Зазначається, новий DC-ROMA Laptop II уперше оснащений SoC K1 від SpacemiT - 8-ядерним RISC-V CPU, що працює на частоті до 2,0 ГГц із 16 ГБ оперативної пам'яті. Це подвоїло загальну продуктивність і енергоефективність порівняно з 4-ядерною SoC попереднього покоління (1,5 ГГц). Ба більше, це перша у світі SoC, що підтримує високопродуктивні обчислення RISC-V RVA 22 Profile RVV 1.0 з шириною 256 біт, а також має можливості штучного інтелекту завдяки спеціалізованим інструкціям матричних операцій, що ґрунтуються на принципі проєктування IME Group.



Ноутбук другого покоління DC-ROMA RISC-V також має суцільнометалевий корпус, що робить його міцнішим, покращує тепловідведення і дає змогу мати преміальний вигляд, як порівняти з попереднім поколінням.



Ubuntu - одна з найпопулярніших операційних систем з відкритим вихідним кодом серед розробників, відома своїм зручним інтерфейсом, безпекою та надійністю. Компанія Canonical вважає, що відкритий вихідний код - це найкращий спосіб прискорити інновації, і прагне допомогти розробникам зосередитися на тому, щоб швидше виводити свої продукти на ринок, забезпечуючи стабільність базових фреймворків. Оскільки RISC-V стає конкурентоспроможною ISA на багатьох ринках, портування Ubuntu на RISC-V, щоб стати еталонною ОС для ранніх користувачів, було природним вибором.



"Випуск DC-ROMA II - це великий стрибок уперед для спільноти розробників відкритого коду. Ноутбуки RISC-V дозволять усім, від досвідчених розробників до користувачів-початківців, розробляти, експериментувати та впроваджувати інновації для архітектури RISC-V. Крім того, ця розробка демонструє адаптивність і надійність Ubuntu та показує прихильність Canonical екосистемі RISC-V. Наше спільне бачення з DeepComputing полягає в тому, що ми не просто співпрацюємо над продуктом, ми запускаємо рух у бік середовища, де можуть процвітати відкриті стандарти та співпраця", зазначив Гордан Маркуш (Gordan Markuš), директор з альянсів Canonical.



"Спільно з Canonical поява DC-ROMA RISC-V Laptop II стала важливою віхою в нашій місії з випуску на ринок інноваційних апаратних рішень на основі відкритих стандартів", - додав Юнін Лян (Yuning Liang), засновник і генеральний директор DeepComputing.



Доктор Чжицзянь Чен (Zhijian Chen), засновник і генеральний директор компанії SpacemiT, сказав: "Ми дуже раді співпрацювати з DeepComputing і Canonical у випуску DC-ROMA RISC-V Laptop II. Ця співпраця знаменує собою важливу віху в екосистемі RISC-V, і ми пишаємося тим, що зробили свій внесок у створення продукту, який не тільки подвоїв продуктивність свого попередника, а й став піонером у підтримці RISC-V RVA 22 Profile RVV 1.0. Ми впевнені, що цей ноутбук забезпечить користувачам безпрецедентну обчислювальну потужність і ефективність, відкриваючи нові можливості в різних додатках".



"Вітаємо команду DeepComputing з випуском DC-ROMA RISC-V Laptop II", - сказала Каліста Редмонд (Calista Redmond), генеральний директор RISC-V International. "Щодня в галузі з'являється дедалі більше комерційних реалізацій, які виходять на масовий ринок завдяки талановитій і відданій спільноті RISC-V. Я з нетерпінням чекаю впровадження RISC-V-ноутбуків у промисловість", заявив Гордан Маркуш (Gordan Markuš), директор з альянсів Canonical.



Натан Егге (Nathan Egge), співголова технічного керівного комітету RISE, також зазначив: "DC-ROMA RISC-V Laptop II демонструє неймовірний потенціал технології RISC-V та її висхідний вплив у технологічній індустрії. Завдяки підтримці RVV 1.0 RISE рекомендує цей ноутбук як найкращий пристрій RISC-V для оптимізації проєктів з відкритим вихідним кодом".



Дебют DC-ROMA RISC-V Laptop II відбудеться на виставці RISC-V Summit Europe 2024 з 24 по 28 червня. Попередні замовлення на DC-ROMA RISC-V Laptop II будуть відкриті 18 червня.

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