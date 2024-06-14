14 июня 2024 г., 16:25

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Компанія Samsung Electronics анонсувала Galaxy Watch FE – нове доповнення до лінійки смартгодинників Samsung, що покликані розширити можливості ще більшої кількості користувачів. Увібравши в себе апаратну продуктивність і розширені функції моніторингу здоров'я та фітнесу Galaxy Watch, Galaxy Watch FE вирізняється стильним дизайном і міцним корпусом. Цей новий смартгодинник націлено на тих, хто хоче покращити своє самопочуття та загальний стан здоров’я.



«Компанія Samsung прагне надати можливості моніторингу стану самопочуття та фітнес-тренувань якомога більшій кількості людей по всьому світу, допомагаючи їм щодня вносити зміни, необхідні для досягнення поставлених цілей», – говорить Дзюнхо Парк, віцепрезидент і керівник групи планування продуктів екосистеми Galaxy, підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics. «Galaxy Watch FE – новинка у нашому портфоліо пристроїв, що носяться. Вона пропонує доступ до персоналізованих даних про стан здоров'я, які дають змогу користувачам бути більш вмотивованими та залишатися здоровими протягом усього дня».



Смартгодинник Galaxy Watch FE, розміром 40 мм, має оновлений дизайн та буде доступний в Україні у двох кольорах – чорному та рожевому золоті – з новими ремінцями, що оздоблені синьою та помаранчевою прошивкою. Крім того, Galaxy Watch FE пропонує вибір нових циферблатів, які дозволяють налаштувати свій годинник, а ремінець змінюється одним натисканням кнопки, щоб годинник відповідав обраному стилю. Galaxy Watch FE оснащений Sapphire Crystal – міцним сапфіровим склом, що гарантує захист від подряпин під час щоденного використання.



Galaxy Watch FE пропонує покращені функції для фітнесу та гарного самопочуття, які цілодобово надають персоналізовані та дієві поради, адже пристрій оснащений вдосконаленим датчиком BioActive від Samsung. Щоб мати міцний сон та чудово починати свій день, Galaxy Watch FE пропонує розширені функції для сну – від моніторингу режиму сну до інформації про сон sleep coaching та допомоги у створенні сприятливого середовища. Крім того, користувачі можуть стежити за станом свого серця за допомогою набору функцій для моніторингу. Galaxy Watch FE пропонує функцію HR Alert для виявлення аномально високої або низької частоти серцевих скорочень і функцію сповіщення про нерегулярний серцевий ритм (IHRN) для проактивного моніторингу серцевих ритмів, які можуть свідчити про миготливу аритмію (фібриляцію) передсердь (Afib). Крім того, користувачі можуть відстежувати артеріальний тиск та ЕКГ.



Нові смартгодинники мають понад 100 різних програм тренувань, тож користувачі можуть відстежувати прогрес прямо на своєму зап'ясті. Для бігунів корисним буде аналіз бігу, який допомагає не тільки аналізувати загальну продуктивність, щоб максимізувати свою ефективність, але також може надати ідеї та рекомендації, які допоможуть запобігти травмам, щоб користувачі могли досягати своїх цілей. Крім того, відображення персоналізованої зони серцебиття дозволить користувачам встановлювати власні цілі на основі їхніх фізичних можливостей.



Щобільше, Galaxy Watch FE допоможе лишатися вмотивованими. Функція Body Composition надає вичерпні дані про тіло та фізичну форму як індикатори для відстеження прогресу. Користувачі можуть отримувати мотиваційні повідомлення протягом своєї оздоровчої подорожі, щоб продовжувати вдосконалюватися.

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