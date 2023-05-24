Intel змінює стратегію стосовно розробки платформ штучного інтелекту

24 мая 2023 г., 16:25

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Корпорація Intel в понеділок надала кілька нових подробиць про чип для обчислень штучного інтелекту, який вона планує представити у 2025 році, оскільки змінює стратегію, щоб конкурувати з Nvidia та AMD.



На конференції з суперкомп'ютерних обчислень у Німеччині в понеділок Intel заявила, що її майбутній чип "Falcon Shores" матиме 288 гігабайтів пам'яті та підтримуватиме 8-розрядні обчислення з комою, що плаває. Ці технічні характеристики є важливими, оскільки моделі штучного інтелекту, подібні до таких сервісів, як ChatGPT, стрімко зростають у розмірах, і компанії шукають потужніші чіпи для їх запуску.



Intel змінює стратегію, щоб наздогнати Nvidia, яка лідирує на ринку чипів для штучного інтелекту, і AMD, яка, як очікується, кине виклик позиції Nvidia за допомогою процесора MI300.



Intel, навпаки, практично не має частки на ринку після того, як її потенційний конкурент Nvidia, чіп під назвою Ponte Vecchio, зазнав багаторічних затримок.



У понеділок Intel також заявила, що майже завершила постачання для суперкомп'ютера Aurora Арагонської національної лабораторії на базі Ponte Vecchio, який, як стверджує компанія, має кращу продуктивність, ніж новітній чип AI від Nvidia - H100.



Але наступний чіп Intel Falcon Shores не з'явиться на ринку до 2025 року, коли Nvidia, ймовірно, випустить свій власний чип.



Джефф Маквей (Jeff McVeigh), корпоративний віцепрезидент групи суперкомп'ютерів Intel, сказав, що компанія бере час на доопрацювання чипа після відмови від своєї попередньої стратегії поєднання графічних процесорів (GPU) з центральними процесорами (CPU).



"Хоча ми прагнемо мати найкращий CPU та найкращий GPU на ринку, важко сказати, що один постачальник в один час матиме найкращу їх комбінацію, - сказав Маквей в інтерв'ю Reuters. Якщо у вас є дискретні пропозиції, це дозволяє вам на рівні платформи вибирати як між співвідношенням, так і між постачальниками".

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