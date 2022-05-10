Vodafone відновив роботу 92% мережі на Чернігівщині

10 мая 2022 г., 15:25

На звільненій Чернігівщині працює вже 92% мережі. Минулого тижня в області відновлено роботу мережі у смт Олишівка, селах Слабін, Жукотки та Іванівка Чернівського району, у селі Лихачів Носівського району та у селі Смолянка Куликівського району. Підсилено зв'язок у смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району – протягом минулого тижні у селищі відновлено роботу ще 1 базові станції.



Vodafone звітує також про відновлення роботи об’єктів зв'язку у 8 населених пунктах Київської області.



Так, на Київщині знову на зв’язку села Синяк і Блідча Вишгородського району і ), села Пороскотень, Дружня і Гаврилівка Бучанського району. Посилений зв'язок у с. Богданівка (+1 БС) Броварського району, м. Ворзель (+1 базова станція в ефірі), м. Ірпінь (+2 БС) Бучанського району.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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