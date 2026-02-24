Азербайджан передав 11 генераторів на 2,4 МВт для закладів медичної і соціальної інфраструктури Києва

24 февраля 2026 г., 10:25

0

Tweet

Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Республіки Азербайджан, що включає 11 генераторів загальною потужність 2,4 МВт.



Обладнання вже передане ключовим закладам охорони здоров'я та невідкладної допомоги в Києві, включаючи спеціалізовані лікарні, поліклініку Національного медичного університету імені Богомольця, Національний інститут фтизіатрії, пульмонології та алергології, міські клінічні лікарні, служби невідкладної медичної допомоги та діагностичні центри.



«Ми вдячні Азербайджану за ці генератори, що є частиною останнього пакета гуманітарної допомоги, надісланого в січні. Надане обладнання посилить стійкість нашої соціальної та медичної інфраструктури у часи, коли росія прицільно атакує українську енергетику в період найлютіших морозів. У нинішніх умовах надійне резервне виробництво електроенергії для закладів охорони здоров'я має критичне гуманітарне значення», – зазначили у Міненерго.



З березня 2022 року Україна отримала від Азербайджану 149 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 2 300 тонн і оціночною вартістю близько 10,5 мільйона євро.



Надані азербайджанською стороною критично важливі резервні електростанції, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельна продукція та інше обладнання допомогли українським енергетикам проводити ремонтні і відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах і підтримувати стійкість енергосистеми України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI