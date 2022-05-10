Commvault продемонструвала найкращий квартал у своєї історії

10 мая 2022 г., 14:45

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Компанія Commvault Systems завершила свій 2022 фінансовий рік, опублікувавши його рещультати, які перевершили очікування.



Компанія повідомила про прибутки до певних витрат (таких як винагорода за акцію) в розмірі 75 центів на акцію, при доході в 205,9 млн доларів, що на 8% більше, ніж рік тому, і в результаті чистий прибуток за квартал склав 8 млн доларів. Уолл-стріт очікувала, що Commvault повідомить про прибуток у 64 центи на акцію від продажів у 202 млн доларів, тому результати були обнадійливими.



За весь 2022 фінансовий рік компанія отримала дохід у розмірі 769,6 млн доларів, що призвело до чистого доходу в розмірі 33,6 млн доларів.



Президент і головний виконавчий директор Commvault Санджай Мірчандані заявив, що компанія показала рекордні квартальні результати, завершивши найкращий рік у своїй історії.



Commvault займається розробкою програмного забезпечення для захисту даних. Підприємства використовують його продукти для резервного копіювання своїх критично важливих бізнес-записів і захисту їх від збоїв та кібератак. Компанія також конкурує в деяких суміжних сферах, продаючи пристрої резервного копіювання даних, які захищають інформацію, розміщену в локальних центрах обробки даних клієнтів. Також вона постачає програмне забезпечення для керування даними, яке клієнти використовують для зниження витрат на зберігання.



Commvault зазначила, що дохід від програмного забезпечення та продуктів за квартал склав 100,5 млн доларів, що на 12% більше, ніж рік тому. Зазначається, що збільшення було викликано зростанням на 19% доходу від великих угод, що склало 73% від загального обсягу продажів категорії. За рік дохід від ПЗ та продуктів склав 356,5 млн доларів.



Трохи більше заробив бізнес Commvault з обслуговування, який приніс 105,5 млн доларів доходу, що на 3% більше, ніж рік тому, завдяки значному інтересу до її пропозицій SaaS. У 2022 фінансовому році дохід від послуг зріс на 4% до 413,1 мільйона доларів.



З огляду на наступний квартал, у Commvault запропонували прогноз близько 195 млн доларів прибутку за перший квартал, що трохи випереджає консенсусну оцінку Уолл-стріт у 193,7 млн доларів.

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