Сайти українських телеком-операторів зазнали масштабних DDoS-атак

11 мая 2022 г., 8:25

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Як повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й у кібер-просторі. 9 травня ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.



Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками.



Попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. “Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу”, йдеться у заяві Держзв'язку.



Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист