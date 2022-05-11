 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Сайти українських телеком-операторів зазнали масштабних DDoS-атак

11 мая 2022 г., 8:25
0 
 

Як повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й у  кібер-просторі. 9 травня ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками.

Попри часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. “Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу”, йдеться у заяві Держзв'язку.

Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  