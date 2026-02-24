Китайська CXMT обвалила ціни на DDR4 удвічі

24 февраля 2026 г., 9:35

0

Tweet

Південнокорейські гіганти Samsung Electronics та SK hynix опинилися в складній ситуації: поки вони ведуть запеклу боротьбу за лідерство у виробництві пам'яті шостого покоління (HBM4), китайські конкуренти завдають потужного удару по іншому флангу.



Як повідомляє журналістка Korean Herald, провідний китайський виробник DRAM, компанія CXMT, почаkf масово постачати на ринок чипи DDR4 за ціною, що вдвічі нижча за поточну ринкову вартість. Це відбувається в момент, коли світовий дефіцит підштовхнув ціни до багаторічних максимумів, дозволяючи китайським гравцям агресивно завойовувати частку ринку в сегментах мобільних пристроїв та персональних комп'ютерів.



Масштаб цінового розриву вражає, адже за даними моніторингу DRAMeXchange, середня контрактна ціна на PC DRAM DDR4 8Gb на кінець січня 2026 року зафіксувалася на позначці 11,50 дол. Це на 23,7% більше, ніж місяцем раніше, і майже у вісім разів вище за показник минулого року, коли ціна становила лише 1,35 дол. За таких умов пропозиція Китаю виглядає надзвичайно привабливою для великих західних виробників апаратного забезпечення.



Повідомляється, що компанії HP та Dell вже проводять випробування якості пам'яті від CXMT, а тайванські гіганти Asus та Acer активно шукають шляхи для розширення співпраці з китайськими партнерами.



Стратегія китайських компаній базується на отриманні значних державних субсидій та величезному внутрішньому попиті, який генерують АІ-сервери та локально розроблені графічні процесори. Проблема для корейських виробників полягає в тому, що масовий сегмент (legacy DRAM) все ще забезпечує основну частину їхнього доходу. Понад половина потужностей Samsung та SK hynix виділена під продукти загального призначення, і ерозія цього ринку може серйозно підірвати їхню загальну рентабельність, навіть якщо вони збережуть технологічне лідерство в сегменті HBM4.



Більше того, Китай не збирається зупинятися на ролі постачальника дешевих компонентів. Отримані ресурси та досвід вже інвестуються в розробку високотехнологічної пам'яті. Компанія CXMT переобладнує свій завод у Шанхаї під випуск чипів HBM3, потужність якого складе близько 60 000 пластин на місяць. Паралельно з цим компанія YMTC демонструє успіхи в секторі NAND-флеш пам'яті, вперше зафіксувавши 10-відсоткову частку на світовому ринку. Новий завод YMTC в Ухані, запуск якого запланований на наступний рік, також буде орієнтований на DRAM, що свідчить про довгостроковий план Китаю поступово підніматися по технологічному ланцюжку — від дешевих масових чипів до складних рішень для АІ-інфраструктури.



У 2026 році ринок напівпровідників входить у фазу структурного розлому. Корейські виробники фактично стали заручниками власного прагнення до інновацій: зосередившись на надприбутковому, але вузькому сегменті пам'яті для АІ, вони залишили без належного захисту свій основний «тил». Китайська стратегія демпінгу працює як фінансовий важіль: обвалюючи прибутковість конкурентів у масовому сегменті, КНР одночасно накопичує капітал для власного технологічного стрибка.



Небезпека для світових лідерів полягає в тому, що технологічний розрив може скоротитися швидше, ніж очікувалося. Навіть якщо китайська пам'ять HBM3 поступатиметься за характеристиками корейській HBM4, вона все одно знайде свого покупця серед розробників АІ-систем середнього рівня та в межах внутрішнього ринку Китаю, який стрімко розширюється. Це створює ситуацію, де Samsung та SK hynix можуть залишитися з найкращими технологіями у світі, але з критично обмеженим фінансовим ресурсом для їхнього подальшого розвитку через втрату масового споживача.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI