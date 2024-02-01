Виторг Samsung за квартал впав на 3,8%, а операційний прибуток - на 34,57%

1 февраля 2024 г., 14:35

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Компанія Samsung Electronics опублікувала фінансові результати за четвертий квартал, який завершився 31 грудня 2023 р., і весь 2023 фінансовий рік.



Загальний консолідований виторг компанії впав на 3,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 67,78 трлн вон (60,1 млрд дол.), а операційний прибуток на 34,57% - 2,82 трлн вон (2,5 млрд дол.).



За весь рік дохід компанії склав 258,94 трлн вон (231,2 млрд дол.), операційний прибуток - 6,57 трлн вон (5,9 млрд дол.).



Зазначається, що виторг та операційний прибуток у четвертому кварталі зросли порівняно з третім кварталом завдяки поліпшенню показників підрозділу з виробництва пам'яті (Memory Business) завдяки підвищенню цін і безперервному зростанню продажів дисплеїв преміумкласу.



Консолідований виторг підрозділу Device Solutions (DS) у четвертому кварталі 2023 року склала 21,69 трлн вон (18,9 млрд дол.), а операційні збитки - 2,18 трлн вон (1,9 млрд дол.).



Що стосується підрозділу з виробництва пам'яті (Memory Business), то ринок загалом показав відновлення порівняно з попереднім кварталом на тлі зростання щільності даних ("content-per-box") на ПК і мобільних пристроях. Попит на сервери демонстрував ознаки відновлення, оскільки вкладення в генеративний ШІ зростають по всій ІТ-галузі.



Підрозділ з виробництва пам'яті (Memory Business) також зосередився на збільшенні продажів продуктів з високою доданою вартістю, що призвело до значного зростання продажів таких передових рішень, як HBM, DDR5, LPDDR5x і UFS 4.0. У результаті зростання розрядності продукції перевищило показники по ринку, а складські запаси DRAM- і NAND-продукції стали йти швидше. DRAM-сегмент показав прибуток завдяки зростанню цін.



Виторг підрозділу з виробництва напівпровідників (Foundry Business) у четвертому кварталі знизилася через повільне відновлення світової економіки. Попри ці складнощі, підрозділ активно розвиває 3- і 2-нанометрові техпроцеси Gate-All-Around (GAA).



Консолідований виторг підрозділу з випуску дисплейних панелей (Samsung Display Corporation, SDC) у четвертому кварталі склала 9,66 трлн вон (8,6 млрд дол.), операційний прибуток - 2,01 трлн вон (1,8 млрд дол.).



У сегменті мобільних дисплеїв ринковий попит на смартфони трохи зріс порівняно з минулим роком.



Що стосується сегмента дисплейних панелей великого розміру, то попри слабкий попит через несприятливі економічні умови, підрозділ SDC продемонстрував зростання продажів і скорочення збитків, чому сприяв сезонний попит на телевізори наприкінці року.



Дохід підрозділу мобільних пристроїв і мережевих рішень (MX & Networks) у четвертому кварталі становила 25,04 трлн вон (21,9 млрд дол.), а операційний прибуток - 2,73 трлн вон (2,4 млрд дол.).



Ринковий попит на смартфони трохи зріс порівняно з попереднім кварталом завдяки зростанню преміального сегмента, попри тривалу інфляцію і геополітичну нестабільність.



Підрозділ мобільних пристроїв (MX Business) зафіксував зниження продажів і прибутку порівняно з попереднім кварталом через зниження продажів смартфонів, зокрема через ослаблення ефекту після виходу нових флагманських продуктів у третьому кварталі. Однак постачання планшетів значно зросли завдяки виходу нових продуктів, а також коштом продажів преміальних продуктів. Носимі пристрої також зберегли динаміку продажів у розпал свят.



Консолідований виторг підрозділів візуальних дисплеїв (Visual Display Business) і побутової техніки (Digital Appliances Business) у четвертому кварталі становила 14,26 трлн вон (11,8 млрд дол.), а операційні збитки - 0,05 трлн вон (40 млн дол.).



Загальні капітальні витрати Samsung Electronics у 2023 році склали 53,1 трлн вон (47,5 млрд дол.), зокрема 48,4 трлн вон (43 млрд дол.), вкладені в роботу підрозділу Device Solutions (DS), і 2,4 трлн вон (2,1 млрд дол.) - у Samsung Display Corporation.



У 2024 році компанія прогнозує подальше відновлення ринку пам'яті та попиту на ІТ-продукти, хоча макроекономічна невизначеність залишається під питанням. Компанія планує задовольняти наявний попит на напівпровідники для ШІ та розширювати свою присутність на ринках техніки з підтримкою штучного інтелекту.

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