Виробничі потужності оборонно-промислового комплексу України цього року зросли втричі

29 декабря 2023 г., 8:25

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що виробничі потужності оборонно-промислового комплексу цього року зросли втричі, по окремих напрямках ідеться про зростання в десятки разів.



Про це на брифінгу «Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік» повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.



Нині оборонно-промисловий комплекс України охоплює 500 підприємств, на яких задіяно 300 тисяч працівників. Попри бойові дії, економіка нашої країни розвивається. І ОПК робить свій вагомий внесок: з 4,9% зростання ВВП України 1,5% дала оборонна галузь у 2023 році.



Виробництво на державних підприємствах у грошовому еквіваленті зросло на 92% (у порівнянні з 2022 роком) і склало більше 79 млрд грн, повідомив генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін. Це понад 637 тисяч одиниць виробленої та відремонтованої продукції, що становить 1117% від минулого року.



Ще більше виросли приватні виробники, як і загальна частка приватного бізнесу в ОПК – їх стало вчетверо більше. Нині приватні компанії кількісно складають 4/5 ринку.



Як повідомив Олександр Камишін, виробництво мінометних боєприпасів збільшилось у 42 рази, артилерійських – у 2,8 раза. Також в Україні почали виробляти патрони для стрілецької зброї, снаряди калібрів 73 мм, 125 мм, ВОГ-17, ВОГ-25 та боєприпаси для БпЛА.



Головна проблема у виготовленні боєприпасів полягає в нестачі вибухових речовин та пороху. Цей дефіцит є в усьому світі. Рішенням може стати лібералізація ринку, що дозволить приватним виробникам працювати в цьому сегменті.



Уперше вийшли на показник шість САУ «Богдана» на місяць. У листопаді змогли виробити в 5 разів більше БТР, ніж виробляли навесні. Виробництво бронеавтомобілей виросло в 3,4 раза порівняно з минулим роком, ПТРК – удвічі.



Завдяки винахідливості українських інженерів вдається нарощувати кількість української ППО – шляхом створення гібридних рішень. Ідеться про поєднання ракет та пускових установок, що не призначені для використання разом. Прикладом такого рішення є програма FrankenSAM, яку наші виробники реалізують з американськими компаніями.



Один із пріоритетів для Мінстратегпрому – це розвиток технологічних рішень, які допомагають зберегти життя воїнам ЗСУ. Українські виробники поставляють на фронт широкий спектр таких виробів: fpv-дрони, БпЛА для розвідки й коригування вогню, ударні дрони різної дальності, в тому числі – дрони-камікадзе дальністю понад 1000 кілометрів, морські дрони, наземні роботизовані системи різного функціоналу: для медичної евакуації, логістики, мінування.



Станом на кінець року річні виробничі спроможності державних та приватних виробників складають:



1 млн fpv-дронів;

десятки тисяч ударних дронів середньої дальності;

тисячу далекобійних ударних дронів (1000+ км).



Як зазначається, таку кількість реально виготовити в Україні за умови довгострокового контрактування з Міноборони.



Щоб пришвидшити темпи виробництва та збільшити їх обсяг, активно залучаються до співпраці компанії оборонного сектору країн-партнерів.



Мінстратегпром прогнозує шестиразове зростання обсягів виробництва ОПК у наступному році, в порівнянні з цим.

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