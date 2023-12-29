LG gram Pro — найлегший у світі 16-дюймовий ноутбук «2 в 1»

29 декабря 2023 г., 9:35

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За заявою LG Electronics (LG), у 2024 році компанія планує розширення серії ноутбуків LG gram новою серією LG gram Pro. Серед особливостей цих рішень відмічається поєднання потужності та портативності, висококласні технічні характеристики з винятково тонкими, але міцними конструкціями, що забезпечують цілий день автономної роботи. Усі моделі 2024 року оснащені додатком LG gram Link, що має найновіші функції з підтримкою штучного інтелекту та спрощує такі завдання, як обмін файлами й фотографіями та віддзеркалення екрана на пристроях LG gram, Android та iOS.



Ноутбуки LG gram Pro (моделі 16Z90SP і 17Z90SP) оснащені процесором Intel Core Ultra з гібридною архітектурою, накопичувачем SSD NVMe PCIe 4.0 і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050. Нові ноутбуки LG gram Pro також оснащені Intel AI Boost, нейронним процесором (NPU) від Intel, що може обробляти робочі навантаження штучного інтелекту без підключення до мережі.



Крім того, з метою підвищити сумісність нові LG grams включають додаток LG gram Link, який полегшує обмін файлами, передачу фотографій і віддзеркалення екрана між LG gram (Windows) і пристроями Android або iOS. Додаток також має інтегровану функцію штучного інтелекту, що класифікує фотографії, які зберігаються в gram, і спрощує пошук зображень шляхом ідентифікації за ключовими словами. Підсилюючи сумісність і загальний досвід LG gram, LG gram Link вибудовує взаємопов’язану екосистему пристроїв, таких як смартфони та планшети, що сполучаються з клавіатурою та мишкою LG gram, пропонуючи користувачам розширені можливості підключення та масштабованість.



Нові моделі LG gram Pro оснащені системою подвійного охолодження. Додаткова потужність охолодження допомагає новим ноутбукам оптимально працювати навіть при роботі з вимогливим програмним забезпеченням, таким як пакети для редагування відео та інструменти для створення зображень ШІ. Завдяки ультратонкому та надлегкому дизайну 16- та 17-дюймовий LG gram Pro надають виняткову портативність, елегантний стиль і преміальну продуктивність, що робить їх ідеальними для професіоналів у дорозі та всіх тих, хто шукає високоякісне комп’ютерне рішення, яким можна скористатися на шляху.



Ноутбуки LG gram Pro забезпечують виняткову якість зображення, пропонуючи 100% охоплення колірного простору DCI-P3. Обидві моделі оснащені IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Wide Quad XGA (WQXGA, 2560x1600), тоді як 16-дюймовий LG gram Pro також доступний з дисплеєм OLED WQXGA+ (2880x1800) з антибліковим покриттям. Для зручного підключення кожна модель має різноманітні порти, зокрема Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A та HDMI.



Ноутбук LG gram Pro 2 в 1 (модель 16T90SP) отримав нагороду «Innovation Award» на CES 2024 і нещодавно був занесений до «Книги рекордів Гіннеса» як найлегший 16-дюймовий ноутбук «2 в 1». Цей універсальний «конвертований» ноутбук також оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю WQXGA+. Він вирізняється неймовірно тонким і надлегким дизайном, товщиною 12,4 міліметра і вагою 1399 грамів, що робить його легким у транспортуванні та ідеальним для продуктивної роботи та розваг. Шарнір із можливістю регулювання на 360 градусів, надтонкий дизайн лицьової панелі в 4 напрямках, чутливий сенсорний екран і стилус, який заряджається бездротово, забезпечують виняткову адаптивність і покращений користувацький досвід для споживачів.



У 2024 році LG також представляє нові ноутбуки LG gram 17, 16, 15 і 14 (моделі 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S і 14Z90S). Завдяки тонкому, надлегкому дизайну та тривалому заряду батареї LG grams підходять для ділових поїздок і професіоналам. Усі моделі LG gram 2024 року оснащені процесорами Intel Core Ultra, накопичувачами NVMe PCIe 4.0 і високояскравими IPS-панелями з антибліковим покриттям.



Моделі LG gram 17 і 16 оснащені дисплеями з роздільною здатністю WQXGA, що робить їх придатними як для роботи, так і для мультимедійних цілей. Менші 15- та 14-дюймові моделі пропонують транспортабельність і не менш задовільний користувацький досвід. Усі моделі родини LG gram 2024 року оснащені вбудованою вебкамерою Full-HD (1920x1080) для відеодзвінків і конференцій. Вони мають вбудоване програмне забезпечення, як-от LG Glance від Mirametrix, що підвищує безпеку та конфіденційність, а також нове LG gram Link.



«Серія LG gram Pro представляє нову лінійку продуктів, що поєднує в собі ультратонкий дизайн і продуктивність», — зазначив Іс Лі, віцепрезидент і голова ІТ-підрозділу компанії LG Electronics Business Solutions. «Ми продовжуватимемо розширювати серію LG gram та випускатимемо портативні пристрої з високими характеристиками, що забезпечують преміальний користувацький досвід».

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