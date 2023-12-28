TSMC планує розмістити трильйон транзисторів в одному корпусі до 2030 року

28 декабря 2023 г., 16:35

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На конференції IEDM, що відбулася днями, компанія TSMC представила дорожню карту технологічного процесу для створення мікросхем наступного покоління, що містять понад один трильйон транзисторів, до 2030 року. Це збігається з аналогічними довгостроковими планами Intel. Така величезна кількість транзисторів буде досягнута завдяки вдосконаленому 3D-упакуванню декількох чипсетів. Але TSMC також прагне підвищити складність монолітних чипів, щоб в кінцевому підсумку створити дизайн з 200 мільярдами транзисторів на одному кристалі. Для цього необхідне постійне вдосконалення запланованих компанією TSMC вузлів N2, N2P, N1.4 і N1, які мають з'явитися до кінця десятиліття. У той час як багаточипсетні архітектури наразі набирають популярності, TSMC стверджує, що щільність пакування та щільність транзисторів мають зростати паралельно. Про масштаби цілей TSMC можна судити за GPU GH100 від NVIDIA, який містить 80 мільярдів транзисторів, - одному з найбільших чипів на сьогодні, не рахуючи розробок Cerebras на пластинах.



Однак дорожня карта TSMC передбачає збільшення цього показника більш ніж удвічі, спочатку до 100 мільярдів транзисторів у монолітному виконанні, а потім і до 200 мільярдів. Зрозуміло, зі зростанням розмірів матриці вихід придатної продукції стає дедалі проблематичнішим, тому передове пакування дрібніших мікросхем набуває вирішального значення. Такі багаточипові модулі, як MI300X від AMD і Ponte Vecchio від Intel, вже об'єднують десятки плиток, а PVC - 47 плиток. TSMC планує розширити масштаби до корпусів мікросхем з більш ніж трильйоном транзисторів за допомогою технологій CoWoS, InFO, 3D-стекування та багатьох інших. Хоча темпи масштабування останнім часом сповільнилися, TSMC, як і раніше, впевнена в досягненні проривів як в упакуванні, так і в технологічному процесі, щоб задовольнити майбутні вимоги до щільності. Постійні інвестиції компанії забезпечують прогрес у розкритті можливостей напівпровідників наступного покоління. Але фізика в кінцевому підсумку диктує терміни, незалежно від того, наскільки агресивна дорожня карта.

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