Як штучний інтелект впливатиме на ринок хмарних сервісів? Автор – Євген Куліков , 8 февраля, 17:43

голос Tweet Два роки повномасштабного вторгнення лише підсилили всеосяжний тренд на хмару, що сформувався ще за епідемії ковіду. Як наразі розвивається український ринок хмарних сервісів та які тенденції визначають його перспективи розповідають керівники низки компаній. Максим Агеєв генеральний директор компанії De Novo Український ринок хмарних сервісів IaaS/PaaS помітно зріс у 2023 році, особливо у другій його половині. Обсяг сегмента IaaS минулого року я оцінюю у 2,7-2,8 млрд грн. Умовно до цієї суми можна додати ще близько мільярда – це орієнтовна вартість хмарних послуг, що їх наразі безкоштовно надають нашим держустановам закордонні провайдери. Тобто загалом маємо 3,6-3,8 млрд грн. Для порівняння та розуміння динаміки – це майже втричі більше, ніж у 2021 році. Втім частка закордонних операторів сягає 75%. Зокрема, це означає, що лише минулого року майже 2 млрд грн було виведено з України для оплати закордонних хмарних послуг. Динаміка зростання українських провайдерів приблизно вдвічі відстає від показників закордонних операторів. Окрім традиційних послуг IaaS спостерігається зростання попиту на складні та комплексні рішення. Це, зокрема, «приватна хмара, як сервіс» (HPI), «цифровий робочий простір, як сервіс» (HDI), катастрофостійкі рішення (DR). Майже весь 2023 рік наша компанія займалася розробкою нових послуг, зокрема, сервісів на основі машинного навчання. Найближчим часом плануємо познайомити ринок з нашою новою платформою ML Cloud. Також ми вже пропонуємо новий сервіс Kubernetes as a Service (HCI) на базі приватної та колективної хмар De Novo, який в першу чергу оцінять DevOps та розробники ПЗ. Крім того, ми суттєво збільшили свій європейський хмарний майданчик у Німеччині, та посилили кіберзахист наших хмар, впровадивши систему класу Security information and event management (SIEM). В структурі доходів De Novo дещо зменшилася доля держсектору у порівнянні з 2021 роком. Але загалом наш клієнтський портфель залишився без змін. Великих замовлень стало менше, середній чек також знизився за останній рік. Ми бачимо приклади повернення клієнтів з європейських майданчиків до України, хоча новим трендом ці окремі кейси назвати поки що важко. Я думаю, що у 2024 році динаміка хмарного ринку буде набагато слабкішою, ніж у попередні два роки. Ключові фактори, які забезпечили стрімке зростання, майже вичерпалися. Всі, хто хотів вивести свої дані подалі від війни, вже зробили це. Ми працюємо в умовах напівзруйнованої економіки, яка повністю залежить від західної допомоги. Тож треба розраховувати або на нові технологічні фактори типу штучного інтелекту, що поступово формують новий попит, або на повернення з-за кордону тих користувачів, які шукають варіанти зниження витрат на хмарні сервіси. В цьому випадку йтиметься скоріше про перерозподіл ринкових сегментів між наявними гравцями, ніж про розвиток ринку. Наразі неможливо оцінити вплив нового закону, що був прийнятий в січні, на міграцію військових ІТ-систем та даних за кордон. Це нова точка біфуркації. Безумовно, війна залишається головним генератором невизначеності для будь-яких ринків та ділової активності в Україні. Володимир Бєлов генеральний директор компанії GigaCloud Український ринок хмарних сервісів продовжує зростати. Після повномасштабного вторгнення бізнес став набагато відкритішим до використання хмар, а державний сектор перейшов до стратегії Cloud First і за темпами впровадження хмарних рішень вперше випередив приватний сектор. Звісно, в першу чергу це пов’язано зі слабкою диджиталізацією в минулому, і в загальних цифрах приватний бізнес далеко попереду. Але тенденція дуже позитивна. У 2023 році бізнес став уважніше придивлятися, кому довірити свої дані – порівняно з екстреною міграцією на початку повномасштабного вторгнення. Зараз бізнес оцінює наявність сертифікатів, фаховість команди й низку інших факторів. ІТ-стратегії великого бізнесу все частіше базуються на використанні приватних хмар. Зріс попит на побудову безпекових рішень: аварійного відновлення (DRaaS) – на 30%, а на послуги резервування (BaaS) – на 54%. Це зумовлено тим, що навіть година простою може коштувати великій компанії десятків тисяч доларів. Завдяки буму ШІ стрімко зріс попит на нашу GPU Cloud – це публічна хмара VMware з відеокартами, яку GigaCloud впровадив у 2021 році. Раніше сервіс найактивніше використовували для 3D-моделювання, дизайну, рендерингу. Але у 2023 році бізнес почав масово впроваджувати сервіси на базі ШІ, тому ми додали до GPU Cloud потужні графічні процесори спеціально для задач на основі штучного інтелекту. Найближчим часом хмари з GPU стануть таким же базовим продуктом кожного бізнесу, як CPU чи RAM. Великий попит має сервіс VMware HCX, який дозволяє мігрувати у нашу хмару у режимі live. Особливо сервіс популярний серед клієнтів, які мігрують в GigaCloud з хмар гіперскейлерів. Також ми доопрацювали наші публічні та приватні хмари, і тепер клієнт здатен швидко додавати розширену функціональність мережевого стека, побудувати контейнери чи навіть подивитись, що інженери GigaCloud роблять під час регламентних робіт. Наразі наша команда закінчує розробку нової хмари, яка дозволить клієнтам замовляти не тільки віртуальні ресурси, а й цілі хости – її реліз заплановано вже на перший квартал 2024 року. Найбільш активно у хмару GigaCloud мігрували клієнти Enterprise-рівня – на 40% більше нових замовників, ніж у 2022 році. Якщо казати про структуру клієнтів, то найбільші темпи показує держсектор – другий рік поспіль 55% зростання. За даними Prozorro, у 2023 році ми вперше стали найбільшим партнером держсектору у впровадженні хмарних технологій. У приватному секторі найбільше зростання показує фінансовий сектор. Детальніше дослідити тренди можна буде у нашому відкритому річному звіті – якраз готуємо його до публікації. В перспективі багато що буде залежати від розвитку подій на фронті та рівня підтримки країни нашими партнерами. За умов відсутності нових негативних чинників ми прогнозуємо зростання обсягу ринку хмар у 2024 на 35%. Денис Бурдук генеральний директор компанії Ucloud Доволі важко оцінювати стан всього ринку хмарних сервісів в Україні. Бізнес Ucloud минулого року виріс на 35% порівняно з 2022 роком. Тому наша динаміка росту стабільна. Третина – це середній показник зростання галузі вже протягом багатьох років і повномасштабна війна цьому не стала на заваді. Найбільший попит ринок проявляє до Private Cloud, резервного копіювання, організації Disaster Recovery. Ідучи за потребами клієнтів ми розширили портфель послуг. Запустили Azure Stack НСІ – інтегровану з Microsoft Azure приватну хмару, що дозволяє будувати складні інфраструктурні проєкти та мати зв’язку з глобальною хмарою. Також ми розширили можливості BaaS. Наразі Ucloud пропонує NVMe диски як сховище для збереження резервних копій. Завдяки цьому рішенню бізнес отримав можливість швидкого відновлення даних у ЦОД за рахунок мережі та дисків NVMe. Дане рішення є унікальним на українському ринку і робить DRaaS доступнішим. Адже запуск інфраструктури відбувається за хвилини з репозиторію резервних копій (Instant Recovery). Останні декілька років були доволі турбулентними для країни, але не призвели до зміни в нашому клієнтському портфелі. Ба більше, останні років п’ять ми не помічаємо значущих змін в перерозподілі між секторами економіки, що цікавляться хмарними сервісами. Топ сфер, що є основними споживачами хмарних послуг, наразі – промисловість, ритейл, логістика, держсектор тощо. Ринок хмарних послуг має високі перспективи до зростання, але, звісно ж, корелюється з загальним станом економіки України. Якщо макроекономічні показники в країні покажуть позитивні тенденції, то ринок хмарних сервісів швидко на це відреагує. На перший план зараз виходить кібербезпека, адже під приціл хакерів може потрапити бізнес будь-якого рівня та сфери. Тому BaaS та DRaaS стануть тими сервісами, до яких буде прикута не аби яка увага у 2024 році, а також до рішень, що будуть сприяти підвищенню ІТ-безпеки та кіберзахисту. Андрій Дегтяренко керівник департаменту хмарних рішень компанії Softprom З нашого досвіду хочу зазначити суттєве зростання попиту на хмарні сервіси з боку компаній різних сегментів та масштабу. Все більше корпоративних замовників будують гібридну ІТ-інфраструктуру, або повністю переносять свою інфраструктуру в хмару. Така динаміка пояснюється в першу чергу технологічними можливостями хмари, а також постійною загрозою втратити свої критичні дані у зв'язку з військовими діями та кібератаками. Серед головних факторів, які спонукають український бізнес мігрувати у хмару, наші клієнти називають: повномасштабну війну; цифрову трансформацію; підтримку держави щодо можливості використання хмарних платформ; підтримку українських клієнтів з боку великих міжнародних компаній (AWS, Google тощо). В проєктах сьогодні переважають сервіси резервного копіювання, побудова Disaster Recovery майданчиків, інструменти захисту від DDoS та інших видів атак. Все більшої популярності набуває перехід на мікросервісну архітектуру, наприклад, Kubernetes. Також набирає обертів використання штучного інтелекту та готових, оптимізованих для різних цілей, Machine Learning моделей. Наприклад, AWS пропонує своїм клієнтам потужний інструмент Amazon Bedrock, який дозволяє використовувати моделі Generative AI різних виробників, та надає можливість доповнити їх додатковими даними, згідно з власними потребами використання ШІ. Основні варіанти застосування: генерація тексту, створення віртуальних асистентів для спілкування з клієнтами, конспектування тексту, генерація зображень і багато іншого. Окремо слід зазначити збільшення попиту на проєкти міграції в хмару корпоративної інфраструктури. Softprom пропонує можливість міграції в хмару AWS на базі Migration Acceleration Program (MAP), та реалізував минулого року декілька масштабних проєктів міграції інфраструктури великих компаній. Використання програми MAP від AWS надає наступні переваги: підготовка до міграції (оцінка фахівцями поточної інфраструктури клієнта, розробка нової інфраструктури в хмарі та плану міграції); технічна підтримка на всіх етапах міграції; фінансові пільги (спеціальні умови від AWS). Найбільш активними споживачами хмар наразі є фінансові установи та ритейл. Окремо слід відзначити зростання попиту на хмарні сервіси з боку державних структур, зокрема органів влади, які раніше таку можливість не розглядали. Загальною тенденцією, на мій погляд, буде подальше збільшення долі ринку великих публічних хмар (AWS, Google Cloud, MS Azure) у порівнянні з локальними провайдерами. Що пояснюється більшою захищеністю даних, великим вибором сервісів, гнучкими механізмами оптимізації витрат, фінансовою та технічною підтримкою з боку вендорів та їх авторизованих партнерів. Для компаній, що вже використовують хмарні сервіси, залишається актуальним: оптимізація витрат, перехід на мікросервіси, активне впровадження рішень на базі штучного інтелекту, цифрова трансформація бізнесу на основі нових можливостей, що надають хмарні сервіси. Компаніям, які тільки розглядають використання хмарних сервісів, будуть актуальні гібридні та мультиклаудні рішення, питання безпеки. Додатковим поштовхом може стати можливість застосування готових моделей штучного інтелекту з хмари для збільшення ефективності ведення бізнесу та зменшення витрат. Андрій Михайленко операційний директор компанії Colobridge Прогнозований ріст хмарних сервісів справдився, все менше компаній вкладають кошти в придбання свого обладнання. Зумовлено це багатьма факторами – невизначеність, безпека обладнання, відсутність кадрів для адміністрування. Середній та великий бізнес стратегічно змінює середовище розміщення своїх даних на європейські країни, та гіперскейлери. Локальні провайдери в Україні здебільшого зараз конкурують за держсектор. Але навіть держсектор, якому до недавнього часу було заборонено розміщувати дані поза Україною, зараз може це робити, та навіть є дозвіл на розміщення військових даних в європейських країнах. Високий попит наразі має приватна хмара (Private Cloud). Саме цей продукт став альтернативою для великого бізнесу, який раніше використовував власне обладнання з розміщенням в локальних дата-центрах. Наступна за чисельністю клієнтів – публічна хмара (IaaS). Кількість запитів на цю послугу не змінилася. Далі йдуть гібридна хмара (Hybrid Cloud), або мультихмара з інтеграцією в хмару гіперскейлерів, та резервне копіювання (BaaS). Саме у такій послідовності за пріоритетом. Стратегічно ми плануємо розвивати SaaS рішення на базі AI. Наші продукти вже використовують європейські фінансові компанії. Зараз готуємо продукти для середнього та великого бізнесу в Європі. Colobridge – корпоративний провайдер. Основні наші клієнти – це компанії зі зрілим ІТ та чіткими вимогами до SLA та надійності. Саме такі клієнти зараз найбільш активні в забезпеченні відмовостійкості та безпеки своїх сервісів та даних. Новими серед наших клієнтів стали державні компанії. Безпека в усіх її проявах – вже давно основа, що формує попит на сервіси. Кожна компанія, яка зараз приймає рішення про міграцію чи зміну провайдера, ставить пріоритет на безпеку своїх даних. Після припинення пільгових періодів, які зараз надають українським клієнтам гіперскейлери, деякі компанії з України будуть змушені шукати альтернативу. Нею стануть надійні дата-центри та провайдери, які дадуть змогу використовувати мультихмарну інфраструктуру. Нові нормативні норми будуть сприяти подальшому збільшенню частки державних компаній серед клієнтів в європейських провайдерів, на основах здорової конкуренції.

