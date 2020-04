Главная » Статьи Какова ситуация на рынке облачных сервисов? Автор – Евгений Куликов , 24 апреля, 14:35 +22

голоса Tweet Меры сдерживания пандемии коронавируса повысили спрос на цифровые сервисы и инструменты удаленного взаимодействия. Мы попросили экспертов рынка облаков рассказать, как этот сегмент развивался последний год, что изменилось в первом квартале текущего и каковы прогнозы на будущее. Максим Агеев генеральный директор компании De Novo Мы оцениваем объем украинского рынка IaaS по итогам 2019 г. в 33 млн долл. с приростом к 2018 г. более 40%. Наша страна идет в кильватере общемировых тенденций, где рост облачных сервисов исчисляется двузначными цифрами. Особенностью нашей реальности в прошлом году стала стабилизация и рост экономики после кризиса 2014-2016 гг. Отечественные потребители просто нагоняют отставание от европейских соседей. Украинские операторы усиливают свои позиции в государственном секторе и среди частных предприятий, мировые гиганты доминируют в сегменте офшорных разработчиков. Провайдеры из стран ЕС также неплохо растут, хотя и уступают первым двум группам поставщиков сервисов. Мы выделяем три группы потребителей: украинские предприятия и компании, госсектор и разработчики ПО, ориентированные на зарубежных заказчиков. Частники и госорганизации по динамике потребления облаков явно опережают девелоперов, давая вместе более 20 млн долл. выручки с годовым приростом свыше 55%. Основную долю потребления облаков обеспечивают крупные и среднего размера предприятия. Судя по набору признаков, общее количество предприятий, так или иначе использующих облачные сервисы, не превышает 1500. Государство так и не смогло внятно определить свою позицию по отношению к облакам, стратегия Cloud First утонула где-то в глубинах Кабмина. При этом все больше госпредприятий переходит на использование облаков, не оглядываясь на отсутствие нормативных актов, регулирующих применение облаков в госсекторе. При совсем небольшом объеме потребления (менее 2 млн. долл.) государство показало самую высокую динамику прироста – более 70% по сравнению с 2018 г., что делает этот сегмент рынка все более привлекательным. De Novo предлагает четыре типа облачных платформ и большой список дополнительных сервисов – от различных вариантов бэкапа до аренды лицензий на ПО или хранилищ архивных данных. Мы сфокусированы на обслуживании крупных бизнесов и госпредприятий. Поэтому самыми быстро растущими сервисами в нашем портфеле стали облако HANA Cloud, оптимизированное для размещения приложений на базе SAP, HPI (частное облако по модели «как сервис») и G-Cloud (облако с аттестатом КСЗИ для госзаказчиков). Наша компания не предлагает решения в области информационной безопасности как отдельный продукт или сервис. Мы следуем концепции «безопасного облака», когда заказчик уверен в том, что все компоненты облака, операционная модель его управления и юридическая составляющая (SLA, нормы компенсаций в случае сбоя) вместе обеспечат высокий уровень защиты размещаемых систем и данных. Особого спроса на собственно ИБ в облаках мы видим. В первом квартале 2020 г. чувствовалось негативное влияние от просевшей гривны. Последствия от карантина и падения экономики нам всем еще предстоит ощутить. Сейчас сложно дать точный прогноз по рынку, слишком много новых факторов влияния сейчас возникло. Думаю, облачный сегмент пострадает либо незначительно, либо удержится на уровне 2019 г. Денис Бурдук директор компании UCloud Отечественный рынок облаков в 2019 г. по моей оценке составил около 40 млн долл. с годовым приростом примерно 40%. Тренд обеспечен технической необходимостью: обновление оборудования, невозможность развертывания новых технологий и решений на старых мощностях, объемы данных, которые не помещаются в имеющейся инфраструктуре. К техническим потребностям добавились те, кто нацелен на цифровую трансформацию бизнеса. Также в сторону облаков взглянул госсектор и банки, бизнесы, которые годами берегли архаичные традиции собственных ЦОДов. В случае облачных решений более применим подход job to be done нежели секторальность экономики или размеры компаний. В UCloud значение имеет размер – мы работаем с крупным бизнесом, поэтому делим рынок по масштабности компаний. Если говорить о госсекторе, то рынок начинает зарождаться. К сожалению, мы видим коррупцию в закупках, только с применением облачных технологий. Но радует, что есть интерес и устремления к «государству в облаках». Специализация UCloud – IaaS и BaaS решения для построения облачной инфраструктуры любой сложности. В прошлом году мы получили большой прирост по решениям для резервного копирования на основе продуктов Veeam. В этом году начинаем развивать направление безопасности на базе решений Cisco и Microsoft. Сегодня в нашем портфеле четыре ЦОДа (три – в Европе и один – в Украине), облака на Hyper-v и VMware, новый кластер на базе процессоров AMD и хранилищ NVMe. Говоря о безопасности, стоит заметить, что многие компании достаточно беспечно и недальновидно относятся к защищенности инфраструктуры и нередко игнорируют даже банальное бэкапирование. Также, в свете последних событий, меняются подходы в информационной безопасности. Если раньше периметр безопасности был понятен, то с уходом сотрудников на удаленную работу стал крайне размыт, что послужит новым витком в развитии направления. Наиболее чувствительными к карантинным мерам оказались сфера обслуживания и туроператоры. UCloud работает на основе постоплаты, поэтому в марте, при оплате услуг за февраль, мы не почувствовали антитрендов. После введения ограничений появились те, кто перераспределяет ресурсы, чтоб держаться на плаву, уменьшает количество ресурсов, но большого оттока это не сулит. Более того, есть компании, ускорившие запуск проектов, чтоб быть готовыми к выходу из карантинного пике. Есть и те, кто перевел в облако офисы для организации удаленной работы сотрудников. В целом, я ожидаю, что до конца года рынок облаков вырастет еще на 40%, несмотря на боковой ветер в виде кризиса и дистанцирования. Павел Жданович директор группы компаний Softprom Мы оцениваем рост спроса на облачные сервисы в 2019 г. не менее чем в 60%. В случае AWS, например, он превысил 100%. Основным фактором было желание клиентов решить проблему пиковых нагрузок и повысить надежность. Также стоит отметить, что клиент стал больше интересоваться высокоуровневыми сервисами (контейнеры, AI/ML и др.), которые доступны только у ведущих провайдеров облачных сервисов, таких как AWS, Google, а не просто искать «надежный ЦОД», как это было ранее. Высокий интерес проявили ритейл и финансовый сектор. Государственный сектор тоже стал смотреть в сторону облаков, но пока есть ряд ограничений и этот интерес не так ярко отображен в динамике. Мы начали активно работать с аграрным сектором, который является достаточно продвинутым пользователем облачных сервисов. Наиболее востребованы услуги по миграции инфраструктуры, реже бэкап и веб-сервисы. Мы уже видели серьезные проекты по безопасности в облаках в финсекторе (WAF, DB Security) и думаем, что сейчас, наконец, тот момент, когда придется CISO решиться. Мы собрали впечатляющий портфель решений для облачной безопасности от лидеров рынка, и тут не только традиционные решения типа WAF, EDR, DLP…, но и «чисто облачные» решения – CASB, SOAR. Сейчас, нам кажется, будет интересны облачные сервисы обучения, например антифишингу или в целом обучения отдела безопасности или даже SOC. Также планируем вскоре представить IoT безопасность из облака. Мы видим взрывной рост интереса к сервисам Desktop as Service. Он был и ранее, но сейчас в связи с карантином это особенно актуально. Будем продвигать контроль привилегий и работы удаленных пользователей. Мы активно помогаем сейчас учебным заведениями с бесплатным Google G Suite for Education и там очень много работы. С тревогой ожидаем, когда пойдут заказы на коммерческий Zoom, который пока используют в основном бесплатно :) Уверен, рост облачных сервисов будет в разы больше – в серверные не скоро кого-то пустят. Будут проблемы с бюджетами на закупку и нехватка ряда позиций в продаже ввиду нарушенных логистических цепочек. Безусловно, много использованного оборудования и ПО скоро будет доступно почти за даром по понятным причинам ликвидаций. Но облачные сервисы это не просто дешевое железо и приложения на нем. Ведь еще надо чтобы кто-то поддерживал и обслуживал систему и обеспечивал SLA. В течение квартала мы представим минимум еще одно очень интересное облачное направление. Артем Коханевич генеральный директор компании GigaCloud По нашим оценкам, в прошлом году украинский рынок облаков вырос примерно на 30%. Крупные заказчики были не слишком активными, больших проектов было немного. Одновременно рынок показал достаточно неплохой рост в сегменте мелких и средних проектов. Интерес к облачным сервисам со стороны госструктур есть Но он растет исключительно там, где в руководство компаний приходят люди, заинтересованные в результате, а не в откатах, те, кто хорошо понимает выгоду облачных технологий для бизнеса. К сожалению, таких примеров пока мало. Наиболее актуальны сейчас услуги IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (ПО как сервис). SaaS-сервисы позволяют максимально быстро получить решение для конкретной задачи. Например, сейчас востребованы сервисы, помогающие организовать удаленную работу сотрудников. IaaS обладает таким важным качеством, как эластичность, и позволяет в кратчайшие сроки быстро нарастить или уменьшить объем потребляемых услуг. В IaaS-сегменте вырос спрос на частные решения. Они позволяют предоставить заказчику выделенную инфраструктуру, безопасную и производительную. Рынок сегодня продолжает расти за счет мелких и средних проектов с платежами до 50 тыс. грн в месяц. На такие траты компании готовы идти, если речь идет о новых сервисах, повышающих эффективность бизнеса. Крупные проекты временно заморозились: у заказчиков либо нет на них времени, либо они заняли выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что будет дальше. По самому пессимистичному прогнозу, в 2020 г. объем рынка облаков в долларах не уменьшится и, скорее всего, повторит результат 2019 г. В минус сработает падение экономики и ВВП, курса гривны и уменьшение потребление некоторыми клиентами. В плюс – новые проекты, поскольку инвестировать в собственные ЦОД и оборудование сейчас будут только самые отважные. Кирилл Марченко директор компании Colobridge Объем украинского рынка облачных услуг можно оценить только по косвенным данным, поскольку «Государственная служба статистики» не собирает соответствующую информацию. Соответственно оценки сильно зависят от используемой методологии. Но можно с уверенностью утверждать, что рынок облачных услуг растет значительно быстрее, чем экономика в целом. Главные тренды, определяющие развитие рынка, это бум мультиоблака (компании активно собирают мультиоблачный портфель, и используют сразу несколько облаков, как частных, так и публичных), и все большая ориентированность бизнеса на стратегию, при которой они изначально отдают предпочтение использованию облачной инфраструктуры над строительством и обслуживанием собственных ЦОДов. В прошлом году значительных изменений в структуре спроса на облачные услуги мы не наблюдали. Наиболее активными заказчиками оставались представители промышленности, финансовых компаний, индустрии гостеприимства и торговли. Что касается государственного сектора, то их возросший интерес к идее перехода на облачные технологии во многом остается декларативным, а конкретные проекты в этой области – единичными. Возможно, толчком для перехода государства в облако станет принятие Верховной Радой законопроекта №2655 «Про облачные услуги». Сохраняется традиционно высокий спрос на услугу IaaS – компаниям уже давно понятны преимущества этой модели с точки зрения надежности, возможности оптимизации затрат и масштабируемости. Кроме этого, мы видим хорошую динамику по нашим новым услугам – Smart DRaaS (послеаварийное восстановление как услуга) и «Удаленный офис» (комплексное решение для организации работы сотрудников из дома). Заказчиков стали больше интересовать вопросы информационной безопасности – в рамках проектного подхода мы предоставляем каждому клиенту все необходимые ресурсы и инструменты для обеспечения необходимого уровня защиты данных. В начале первого квартала 2020 г. сохранялась обычная динамика. Однако ближе к его концу мы, конечно, заметили снижение спроса, особенно со стороны компаний, наиболее подверженных воздействию мер по социальной изоляции (туризм, развлечения, HoReCa и т.д.). С другой стороны, мы наблюдаем рост интереса к услуге «Удаленный офис». Ведь многие бизнесы сегодня испытывают необходимость в простом и надежном решении для перевода сотрудников на модель удаленной работы – это позволяет не останавливать работу и оптимизировать расходы в кризисный период. Кирилл Руднев со-основатель и управляющий партнер компании SMART business Динамику роста украинского рынка облачных сервисов в 2019 г. я оцениваю на уровне 50%. Этому способствовали множество тенденций. Подключение коммуникаций к облаку создает большую эффективность, а также повышает риск. В результате развивался спрос на облачные модули безопасности. Технология Unified Communications as a Service росла в 2019 г. экспоненциально. Глобальный тренд на автоматизацию ставит бизнес перед выбором – гибкое облако или привычная «земля», где клиенты склоняются к первому, особенно в бизнес-критичных системах, как ERP и CRM в облаке. Движение в сторону бессерверных облачных вычислений. В прошлом году наши клиенты из розничного бизнеса активно развивали проекты на базе облачной и наземной инфраструктуры. Например, сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» реализовала проект операционных дашбородов для повышения прибыльности магазинов и управления спросом для менеджеров на Microsoft Azure PowerBI Embedded. Стабильно развивает ИТ-инфраструктуру индустрия производства – автоматизируют бизнес-критические системы на платформе Dynamics 365 и повышают эффективность сотрудников и проектных команд, рутинные процессы и коммуникации переводят на Microsoft 365. К примеру, компания «Юрія-Фарм» отметила рост продуктивности на 6.5%, после перехода на Microsoft Teams и переноса коммуникаций в онлайн-среду. Государственным заказчикам мы предлагаем построение гибридного облака. Но сфера среднего и высшего образования идет впереди, переходя на платформу Microsoft Office 365. Для школ мы внедряем своё решение SMART School. В свою очередь, «Министерство образования и науки Украины» не спешит с переходом в облако. Поэтому мы внедрили решение SmartPoint DMS (система электронного документооборота) в наземной инфраструктуре Microsoft SharePoint. Вирус Petya в свое время показал уровень готовности команд по кибербезопасности к таким угрозам. Мы оперативно начали проекты по disaster recovery на Microsoft Azure и виртуализации бизнес-критичных систем. Сейчас проходит следующая волна и основной спрос сегодня – защита пользователя и его работы с корпоративной информацией: двухфакторная авторизация; Data Loss Prevention; управление BYOD устройствами сотрудников в удаленном режиме на карантине или в офисе; защита от утечек; корпоративного воровства, а также фишинга; спама и вредоносных вложений, которые усилились с информационным поводом COVID-19. Microsoft 365 закрывает 60% задач по безопасности компании. По нашим наблюдениям, фармацевты, особенно производители, сейчас отлично себя чувствуют, даже те, кто не имеют отношения к вирусу. Готовятся к старту новые проекты по безопасности, системам учёта и удалённой работе. Сейчас хорошее время для стресс-теста, рынка и мощностей Microsoft. Рост потребления вычислительных мощностей +100% и это только по нашему региону – виртуальные машины, disaster recovery. Корпорация Microsoft в ответ на пандемию предлагает клиентам бесплатно на шесть месяцев пробный Office 365 E1. Только в первую неделю карантина мы по этой программе подключили 25 тыс. новых пользователей. Перспективы рынка на ближайший год, на мой взгляд, в большей степени зависят от панических настроений, чем от логического просчета. Марис Сперга директор по развитию бизнеса ЦОД компании Tet Прошлый год был для нас удачным – наш оборот в Украине вырос на 23%. Основная причина – клиенты выбирают решения гибридных облаков (то есть более разностороннюю инфраструктуру, что предоставляет больше возможностей по эластичности и ресурсам). Кроме того, не только большой бизнес, но и средний тоже стал чаще выбирать облачные решения. Из новых отраслей – это фармакология (дополнительно к финтеху, производству, логистике и транспорту, агрохолдингам и электронной коммерции). С государственным сектором мы практически не работаем, потому что наш фокус – это частный бизнес. Число клиентов выросло на 15%, но плюс в том, что нам доверяют крупные, корпоративные клиенты, и за счет этого наблюдается существенный рост оборота. Основной спрос – это гибридные облака. То есть заказчик свою инфраструктуру объединяет с облачными услугами IaaS (Infrastructure as a service) и PaaS (Platform as a service). Так как клиенты все чаще выбирают облачные услуги, растет интерес и к услугам безопасности, например, WAF (Web application filtering), защита от DDoS-атак (Distributed Denial of Service). Плюс ко всему мы развиваем новые сервисы, как «Центр управления безопасностью» (Security operations center, SOC). В начале 2020 г. мы запустили новую облачную платформу Tet Cloud с более мощной производительностью (вычислительные мощности) и новой функциональностью. Платформа стала быстрее, появилась услуга DRaaS (Disaster recovery as a service) и встроенная защита от DDoS-атак. Первые два месяца 2020 г. тенденция роста продолжалась и бизнес динамично развивался. Однако в последний месяц в связи с пандемией все резко изменилось. Сейчас мы видим, что вырос запрос на ресурсы у существующих клиентов, которые пользуются облаком (в среднем на 20%). Это клиенты, которые ведут бизнес онлайн. Однако работа с привлечением новых клиентов изменилась – то есть мы видим, что ведутся подготовительные работы, чтобы, например, начать использовать облачные услуги, но окончательные решения пока не принимаются. В связи с пандемией также вырос запрос на решения удаленного доступа (VPN – Virtual Private Network, VDI – Virtual desktop infrastructure). Мы со своей стороны предложили клиентам новый комплект услуг – Tet Distant для комфортной, безопасной и быстрой удаленной работы. Мы предполагаем, что, как только ситуация стабилизируется (ориентировочно – к концу лета), спрос на облачные решения вырастет быстрее и существеннее, чем до сих пор. Пандемия, безусловно, сильно изменит бизнес-среду, в том числе и ИТ-инфраструктуру, которая станет умнее и будет вынуждена быстрее «переместиться в облака».

