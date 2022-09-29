Viber разом з EdEra допомагає вчителям організувати онлайн-навчання

29 сентября 2022 г., 17:25

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За результатами опитування Rakuten Viber за участі понад 100 тисяч респондентів в Україні, 66% почали навчальний рік онлайн; ще 19% навчатимуться за змішаною формою, поєднуючи онлайн та офлайн; і лише 15% пішли у школи та навчатимуться очно.

Незалежно від форми навчання, в Україні учні активно користуються груповими чатами. За даними Rakuten Viber, користування такими чатами серед українців до 18 років зросло у 3,9 раза 1 вересня порівняно із 1 серпня. Цей тренд в цілому повторюється щорічно.

Аби допомогти організувати онлайн-навчання за допомогою месенджера Rakuten Viber разом з українською студією онлайн-освіти EdEra розробили спеціальний безплатний курс для вчителів «Навчайте з Вайбер», що розміщений в чат-боті (http://chats.viber.com/teachtheteachersua). Він складається з десяти модулів, що відповідають на найрозповсюдженіші запитання вчителів щодо дистанційного навчання. Серед них:

Як організувати навчальний процес та домашні завдання за допомогою месенджера;

Як вести облік відвідування та проводити контроль знань;

Як мотивувати учнів залучатись до навчання під час дистанційки;

Як організувати чати з учнями та батьками та запобігати конфліктам тощо.

У майбутньому команда Rakuten Viber планує продовжувати досліджувати проблеми вчителів та розширювати курс новими темами про інструменти для дистанційної освіти в Україні.

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