Durabook R8 — перший безвентиляторний повністю захищений планшет на базі Intel Core 12-го покоління

29 сентября 2022 г., 16:25

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Durabook – бренд захищених мобільних рішень, що належить Twinhead International Corporation, оголосив про випуск R8, який, за його заявою, став першим у світі безвентиляторним повністю захищеним планшетом із діагоналлю екрана 8 дюймів та процесором Intel Core 12-го покоління для виняткової продуктивності. При цьому він важить 0,86 кг.



Його процесор Pentium Gold забезпечує до 450 % вищу продуктивність, як порівняти з пристроями конкурентів, що працюють на процесорах Intel Atom, і до 800 %, як порівняти з пристроями, які використовують процесори Intel Core. Крім того, графічний адаптер Intel Iris Xe Graphics збільшує обчислювальну потужність для обробки великих обсягів даних, зображень і відео в реальному часі, забезпечуючи надійне мобільне рішення для підтримки цифрових і віддалених операцій.



Безвентиляторний дизайн R8 пропонує майже безмежні можливості налаштування для роботи з найекстремальнішими робочими навантаженнями (зокрема, в нафтогазовій і гірничовидобувній галузях промисловості). Крім того, планшет R8 вирізняється портативністю та довговічністю. Пристрій має сертифікати MIL-STD-810H та ANSI/UL C1D2, а також клас захисту IP66 – він може витримувати падіння з висоти до 1,2 метра. Це робить його оптимальним інструментом для фахівців у різноманітних галузях, яким потрібна віддалена підтримка для збору й доступу до критично важливої інформації за точного й ефективного проведення діагностики за будь-яких умов, зокрема, в потенційно вибухонебезпечних середовищах.



Планшет R8 оснащений 8-дюймовим ємнісним мультисенсорним дисплеєм (1280×800) із фірмовою технологією Durabook DynaVue і яскравістю до 800 ніт, забезпечуючи якість зображення навіть під прямими сонячними променями. Ця модель також пропонує чотири розширені сенсорні режими – «Стилус», «Палець», «Рукавичка» і «Під дощем», оптимізуючи використання пристрою в середовищах зі складними робочими умовами. Планшет також вирізняється надзвичайною функціональністю. З-поміж додаткових функцій зчитувач штрихкодів, Ethernet RJ-45, послідовний порт RS-232, зчитувач RFID/NFC, зчитувач смарткарт і магнітних смуг. Усі ці функції підвищують зручність використання пристрою для фахівців, що працюють за межами традиційного офісу.



Планшет R8 оснащено технологією Thunderbolt 4, що забезпечує краще та гнучкіше підключення для сучасного робочого середовища, а розширені можливості бездротового зв’язку (Intel WI-FI 6E AX211, Bluetooth V5.2, LTE та GPS) покращують зв’язок і продуктивність за польових умов. Крім того, надтривалий час автономної роботи планшета (до 16 годин) гарантує безперервний робочий процес і максимальну продуктивність, мінімізуючи час простою, а змінний акумулятор дає операторам можливість використовувати пристрій протягом кількох змін без необхідності заряджання.

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