Google объявила о доступности платформы безопасности с нулевым доверием

28 января 2021 г., 10:55

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В понедельник компания Google сообщила, что её платформа BeyondCorp Enterprise теперь доступна всем предприятиям, которые хотят воспользоваться преимуществами модели безопасности с нулевым доверием.

BeyondCorp Enterprise является расширением и заменой предложения BeyondCorp Remote Access, которое было запущено в прошлом году для защиты компаний, вынужденных переключиться на удаленную работу из-за пандемии COVID-19. BeyondCorp Remote Access обеспечивала доступ с нулевым доверием только для наиболее ответственных приложений и данных, чтобы сотрудники могли безопасно выполнять свою работу из дома.

В модели с нулевым доверием пользователи, запрашивающие доступ изнутри сети, считаются столь же ненадежными, как и те, кто находится за её пределами. Управление доступом переносится с периметра на отдельные устройства и пользователей, что позволяет сотрудникам безопасно работать из любого места без традиционной виртуальной частной сети.

Новое предложение BeyondCorp Enterprise тесно связано с браузером Chrome, который обеспечивает встроенную защиту от угроз и данных для предотвращения злонамеренной и случайной утечки данных.

С помощью BeyondCorp Enterprise организации могут внедрять дополнительные средства управления аутентификацией, такие как принудительное использование защищенных от фишинга ключей безопасности и непрерывная авторизация, которая учитывает сведения о пользователе, устройстве и геопозиции. На эту платформу также распространяется поддержка высокомасштабируемой службы Google, защищающей от DDoS-атак с трафиком до 2,5 терабайт в секунду.

BeyondCorp Enterprise функционирует незаметно для большинства пользователей. «Лучшая безопасность — это невидимая безопасность», — отметил в блоге вице-президент и генеральный менеджер Google Cloud Security Сунил Потти (Sunil Potti).

Google активно работает над построением экосистемы безопасности с нулевым доверием: альянс BeyondCorp Alliance объединяет поставщиков услуг безопасности и управления данными, включая занимающийся защитой конечных точек стартап Tanium, фирмы Check Point Software Technologies, Lookout, VMware, Palo Alto Networks и корпорацию Symantec.

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