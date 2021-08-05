 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 29 (1276)

25.07 - 01.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ботнет из 49 тыс. серверов используется для DDoS-атак мощностью до 2 ТБит/с

5 августа 2021 г., 13:25
0 
 

Ботнет из 49 тыс. серверов используется для DDoS-атак мощностью до 2 ТБит/с

Специалисты StormWall зафиксировали DDoS-атаки, организованные посредством ботнета и направленные преимущественно на игровую индустрию. Максимальная мощность атаки доходит до 2 ТБит/с. Утверждается, что на сегодня это рекорд среди такого рода атак.

Ботнет состоит из 49 тыс. устройств, причем в его состав входят исключительно серверы. Запускаемые с его помощью атаки довольно стандартны – по протоколам UDP, TCP и HTTP (на уровне 7 модели OSI) с эмуляцией браузера. По оценкам специалистов, хакеры используют новый инструмент по меньшей мере месяц. Судя по всему, он создан испаноязычными киберпреступниками. Его можно приобрести в интернете, стоимость аренды – от $2500 за два дня.

Опасность подобного ботнета в том, что атаки такой мощности затрагивают уже не только жертву, но и всю цепочку провайдеров и могут вызвать проблемы с доступом к интернету одновременно у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов. Из-за большой мощности атаки справиться с ней смогут только облачные сервисы DDoS-защиты, обладающие достаточной емкостью сети фильтрации, о самостоятельной защите не может быть и речи.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  