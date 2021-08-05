Ботнет из 49 тыс. серверов используется для DDoS-атак мощностью до 2 ТБит/с

5 августа 2021 г., 13:25

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Специалисты StormWall зафиксировали DDoS-атаки, организованные посредством ботнета и направленные преимущественно на игровую индустрию. Максимальная мощность атаки доходит до 2 ТБит/с. Утверждается, что на сегодня это рекорд среди такого рода атак.

Ботнет состоит из 49 тыс. устройств, причем в его состав входят исключительно серверы. Запускаемые с его помощью атаки довольно стандартны – по протоколам UDP, TCP и HTTP (на уровне 7 модели OSI) с эмуляцией браузера. По оценкам специалистов, хакеры используют новый инструмент по меньшей мере месяц. Судя по всему, он создан испаноязычными киберпреступниками. Его можно приобрести в интернете, стоимость аренды – от $2500 за два дня.

Опасность подобного ботнета в том, что атаки такой мощности затрагивают уже не только жертву, но и всю цепочку провайдеров и могут вызвать проблемы с доступом к интернету одновременно у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов. Из-за большой мощности атаки справиться с ней смогут только облачные сервисы DDoS-защиты, обладающие достаточной емкостью сети фильтрации, о самостоятельной защите не может быть и речи.

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