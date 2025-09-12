Квартальний дохід Adobe зріс на 13% до 5,99 млрд дол.

12 сентября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Adobe анонсувала результати третього фінансового кварталу, і не тільки перевершила очікування аналітиків за доходом, але й суттєво підвищила свої річні прогнози, посилаючись на потужний попит на дизайнерське ПЗ та зростаючу монетизацію AI-інструментів.

За квартал, що завершився 29 серпня, Adobe зафіксувала дохід у 5,99 млрд дол., що виявилося вищим за консенсус-прогноз у 5,91 млрд дол. І це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Чистий прибуток компанії за період склав 1,65 млрд дол., або 3,60 дол. на акцію, порівняно з 1,45 млрд дол., або 3,15 дол. на акцію, упоказавши зростання на 14%.

Продажі напрямку Digital Media (Creative Cloud та Document Cloud) зросли на 15% до 4,38 млрд дол. Дохід Creative Cloud зріс на 17% до 3,67 млрд дол., а Document Cloud - на 10% до 710 млн дол. Digital Experience продемонстрував зростання на 10% до 1,52 млрд дол.

Компанія підвищила свій прогноз річного доходу на 2025 фінансовий рік до діапазону від 23,65 млрд дол. до 23,70 млрд дол. (попередній прогноз: 23,50-23,60 млрд дол.). Також зросли очікування щодо скоригованого прибутку на акцію: тепер Adobe прогнозує від 20,80 дол. до 20,85 дол. (раніше: 20,50-20,70 дол.).

На майбутній четвертий квартал Adobe прогнозує дохід у діапазоні 6,08-6,13 млрд дол. (аналітики очікували 6,08 млрд дол.) та скоригований прибуток на акцію 5,35-5,40 дол. (проти 5,34 дол., очікуваних аналітиками).

Для капіталізації на бумі AI, Adobe активно розвиває свій продукт Firefly, який дозволяє створювати відео та зображення за допомогою текстових запитів та інтегрувати їх у дизайнерські проєкти. Президент Digital Media Девід Вадхвані (David Wadhwani) наголосив на конференц-дзвінку, що компанія відзначає "безпрецедентний рівень генеративного AI-контенту", створеного через Firefly, що свідчить про глибоку інтеграцію інструментів у робочі процеси користувачів.

Проте, як і інші софтверні гіганти, Adobe стикається з необхідністю довести інвесторам, що її значні технологічні інвестиції окупляться, особливо на тлі жорсткої конкуренції.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI