Велика Британія блокує поглинання Activision з боку Microsoft - й причина тому хмари

27 апреля 2023 г., 9:35

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Агентство Reuters пише, що саме хмарний ринок ігор, що зароджується, став причиною несподіваного рішення Великої Британії заблокувати рекордне поглинання Microsoft Activision Blizzard.





Microsoft протягом кількох місяців працювала над тим, щоб зняти побоювання з приводу угоди вартістю 69 мільярдів доларів, висловлені британським Управлінням з конкуренції та ринків (CMA).





Рішення, яке американська компанія пообіцяла оскаржити, створює прецедент для Європейської комісії, яка має винести свій вердикт наступного місяця.





Microsoft запропонувала Sony 10-річну гарантію того, що нові версії "Call of Duty" - однієї з найдорожчих ігрових франшиз - будуть доступні на PlayStation у той самий час, що й на Xbox. Nintendo уклала аналогічну угоду.





Це лише трохи зняло заклопотаність CMA з приводу консолей, залишивши хмарні ігри як єдину перешкоду, що залишилася - і, вочевидь, нижчу - перешкоду.





Activision не надає свої ігри в хмарних сервісах, називаючи їх "перехідною технологією", навіть Microsoft, що пропонує послугу Xbox Game Pass, заявила, що хмарні ігри - це "не більше ніж функція".





CMA не погодилася з цим, заявивши, що хмарні технології є сектором ігрової індустрії, який найшвидше зростає, тоді як консолі - це зрілий ринок.





За підрахунками Управління, на Microsoft вже припадає 60-70% світових хмарних ігрових сервісів, і в неї є інші козирі: Xbox, провідна операційна система Windows для ПК і хмарний провайдер Azure.





Microsoft погодилася запропонувати деякі ігри Activision на низці хмарних платформ, таких як Nvidia, Boosteroid і Ubitus.





Але CMA заявила, що засоби захисту Microsoft не враховують конкуруючі моделі підписки - наприклад, Netflix для ігор - або провайдерів, які не використовують Windows на ПК.





"(Пропозиції Microsoft) не були ефективними для усунення проблем і замінили б конкуренцію неефективним регулюванням на новому і динамічному ринку", - йдеться в заяві.

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