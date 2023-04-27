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Фахівцями ДСНС знешкоджено 499 вибухонебезпечних предметів

27 апреля 2023 г., 8:25
Протягом доби піротехнічні підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій залучалися 141 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 499 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 4 авіаційних бомби, обстежено територію площею 97 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 17 тис. 270 разів, Київщині – 7492, Донеччині – 4888, Миколаївщині – 4592, Чернігівщині – 4524, Херсонщині – 4 тис. 390, Сумщині – 1871, Черкащині – 1085.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 350396 вибухонебезпечних предметів та 2891 кг одиниць вибухової речовини, у тому числі 2216 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 83334 гектари.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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