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Вебинар "Запуск Office 365 в компании" - 13 февраля! 

12 февраля 2020 г., 13:19
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Вебинар

Успешный Change Management и адаптация – это наличие драйвера изменений, катализатора запуска новых технологий и изменений, который способствуют цифровой трансформации бизнеса. Тандем из бизнес-команды, которая вплотную взаимодействует с IT-специалистами, и концепция существования бизнеса на стыке с технологиями – это самая удачная формула успеха для стратегических изменений компании.

В компании Global Message Services, международном провайдере месседжинговых услуг для мобильных операторов и бизнеса, катализатором запуска Office 365 стал топ-менеджмент, а внедрением и адаптацией новых технологий, в том числе сервиса Microsoft Teams, занимались технический департамент и отдел внутренних коммуникаций компании. Office 365 стал привычной частью ежедневной работы, и команда GMS постепенно оцифровывает все бизнес-процессы HR, внутренних коммуникаций, проектного офиса, IT и международных офисов между собой.
 
Виктория Скичко, руководитель департамента внутренних коммуникаций компании GMS, расскажет историю запуска проекта и как новые технологии активировали рост продуктивности всей команды.

13 февраля, 15:00.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации


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