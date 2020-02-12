iOS упрочила позиции на мировом рынке планшетов

12 февраля 2020 г., 13:05

Глобальные поставки планшетов в 2019 г. сократились до 160,1 млн, со 173,1 млн устройств по итогам 2018 г. По оценкам экспертов Strategy Analytics спад достиг 7%.

Период массового обновления ПК коммерческими потребителями вследствие завершения поддержки Windows 7 ослабил развитие сегмента разъемных планшетов — потребители все чаще отдавали предпочтение тонким и легким ноутбукам премиум-класса.

Android остается наиболее востребованной ОС для планшетов, однако за последний год подконтрольная ей доля снизилась с 60,1 до 59,4%. Всего за 2019 г. отгружено 95,1 млн Android-планшетов. В то же время, позиции iOS укрепились с 25,9 до 27,7%. В прошлом году iPad разошелся тиражом в размере 44,3 млн устройств. Поставки Windows-моделей снизились с 24 до 20,1 млн планшетов, оставив за этой ОС 12,6% мирового рынка.

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