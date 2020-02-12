ELKO Ukraine становится партнером разработчика IoT-решений Tektelic

12 февраля 2020 г., 13:45

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Компания ELKO Ukraine объявляет о начале поставок на украинский рынок IoT-решений канадской Tektelic Communications. Отмечается, что компетенции производителя наиболее сильны в области разработок на основе LoRaWAN. Компания Tektelic предлагает широкий набор продукции, использующей данную технологию: шлюзы, датчики и специальное ПО для Интернета вещей. Благодаря широкому применению инноваций и собственных ноу-хау, решения Tektelic могут быть использованы для построения IoT-сетей любого масштаба.

Сегодня продукция производителя используется на всех обитаемых континентах и отвечает требованиям надежности для оборудования класса Carrier Grade (уровень доступности 99,999%). Например, устройства, предназначенные для уличного применения, могут работать в диапазоне температур от -40 °C до +70 °C, а их пыле– и влагозащищенность соответствует требованиям IP67. Также, в портфолио компании есть решения для создания бытовых и домашних IoT-сетей.

Решение Tektelic широко используются в проектном бизнесе, поэтому, наряду с отдельными устройствами, компания предлагает комплексные системы для различных вертикальных рынков, таких как: «умный город» и «умное здание», АПК, добывающая промышленность, транспорт, здравоохранение, логистика, ЖКХ и др.

Например, в области автоматизации коммунальных систем, находят применение беспроводные счетчики газа, воды и электричества, которые могут использоваться для оперативного и высокоточного учета расхода ресурсов.

В сельском хозяйстве разработки Tektelic на базе технологии LoRaWAN позволяют осуществлять отслеживание активов, мониторинг окружающей среды, контроль влажности почв, управление поливом, точное земледелие и т.д.

В условиях «умного города» с помощью решений на базе технологии LoRaWAN можно осуществлять управление трафиком, паркингами, освещением, оперативно отслеживать качество воздуха, состояние инженерных сооружений (например, мостов) и т.д. Сфера применения подобных IoT-систем сегодня очень широкая и она постоянно развивается.

Одним из главных преимуществ Tektelic является то, что компания самостоятельно осуществляет разработку и производство продукции. Это, с одной стороны, позволяет полностью адаптировать ее к задачам конкретного заказчика, а с другой, обеспечивает предоставление максимально эффективной технической поддержки. Более того, компания имеет два центра разработки и техподдержки в нашей стране, которые находятся в Киеве и Львове.

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