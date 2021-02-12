Вебинар "Решения QNAP и Seagate для эффективного и безопасного хранения данных" 

12 февраля 2021 г., 15:00

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17 февраля с 11:00 по 12:10 состоится онлайн-тренинг не тему, как построить высокоскоростную и надежную СХД и оптимально использовать продукты Seagate и QNAP в создании корпоративных решений.

Докладчики:

Карлис Луцс, Business Development Manager – CIS and Baltics, QNAP

Анна Рыжкова, Senior Territory Sales Representative, Seagate Вебинар ориентирован на менеджеров по продажам, менеджеров проектов, архитекторов, presales менеджеров, работающими с корпоративными заказчиками

Решения для хранения и защиты данных от QNAP Программно-определяемый Over-Provisioning – новая разработка от QNAP для продления жизненного цикла SSD и установки гарантированных IOPS.

Управление Seagate SSD и HDD на СХД QNAP, используя специализированный инструмент Seagate IHM (Ironwolf Health manager).

Бесплатные инструменты для защиты данных от QNAP – создание бэкапов рабочих станций, виртуальных машин и Microsoft 365 / Google Workspace.

Seagate IronWolf, Exos – лучший выбор для сетевых хранилищ (NAS) Технические характеристики IronWolf, IronWolf PRO, Exos.

IronWolf Health Management - тестирование дисков во время работы системы.

Rescue - восстановление данных.

По окончанию вебинара будет проведен розыгрыш трех подарков от QNAP и Seagate.

Регистрация обязательна.

Все зарегистрированные участники получат ссылку для подключения к онлайн-трансляции.

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