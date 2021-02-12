Вебинар "Решения QNAP и Seagate для эффективного и безопасного хранения данных" 

|0
17 февраля с 11:00 по 12:10 состоится онлайн-тренинг не тему, как построить высокоскоростную и надежную СХД и оптимально использовать продукты Seagate и QNAP в создании корпоративных решений.
Докладчики:
Карлис Луцс, Business Development Manager – CIS and Baltics, QNAP
Анна Рыжкова, Senior Territory Sales Representative, Seagate
Вебинар ориентирован на менеджеров по продажам, менеджеров проектов, архитекторов, presales менеджеров, работающими с корпоративными заказчиками
Решения для хранения и защиты данных от QNAP
- Программно-определяемый Over-Provisioning – новая разработка от QNAP для продления жизненного цикла SSD и установки гарантированных IOPS.
- Управление Seagate SSD и HDD на СХД QNAP, используя специализированный инструмент Seagate IHM (Ironwolf Health manager).
- Бесплатные инструменты для защиты данных от QNAP – создание бэкапов рабочих станций, виртуальных машин и Microsoft 365 / Google Workspace.
Seagate IronWolf, Exos – лучший выбор для сетевых хранилищ (NAS)
- Технические характеристики IronWolf, IronWolf PRO, Exos.
- IronWolf Health Management - тестирование дисков во время работы системы.
- Rescue - восстановление данных.
По окончанию вебинара будет проведен розыгрыш трех подарков от QNAP и Seagate.
Регистрация обязательна.
Все зарегистрированные участники получат ссылку для подключения к онлайн-трансляции.
Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак
|0