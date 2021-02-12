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Главная » Новости

Вебинар "Решения QNAP и Seagate для эффективного и безопасного хранения данных" 

12 февраля 2021 г., 15:00
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Вебинар

17 февраля с 11:00 по 12:10 состоится онлайн-тренинг не тему, как построить высокоскоростную и надежную СХД и оптимально использовать продукты Seagate и QNAP в создании корпоративных решений.

Докладчики:
Карлис Луцс, Business Development Manager – CIS and Baltics, QNAP
Анна Рыжкова, Senior Territory Sales Representative, Seagate

Вебинар ориентирован на менеджеров по продажам, менеджеров проектов, архитекторов, presales менеджеров, работающими с корпоративными заказчиками

Решения для хранения и защиты данных от QNAP

  • Программно-определяемый Over-Provisioning – новая разработка от QNAP для продления жизненного цикла SSD и установки гарантированных IOPS.
  • Управление Seagate SSD и HDD на СХД QNAP, используя специализированный инструмент Seagate IHM (Ironwolf Health manager).
  • Бесплатные инструменты для защиты данных от QNAP – создание бэкапов рабочих станций, виртуальных машин и Microsoft 365 / Google Workspace.

Seagate IronWolf, Exos – лучший выбор для сетевых хранилищ (NAS)

  • Технические характеристики IronWolf, IronWolf PRO, Exos.
  • IronWolf Health Management - тестирование дисков во время работы системы.
  • Rescue - восстановление данных.

По окончанию вебинара будет проведен розыгрыш трех подарков от QNAP и Seagate.

Регистрация обязательна.
Все зарегистрированные участники получат ссылку для подключения к онлайн-трансляции.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

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