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Mastercard начнет работать с криптовалютами уже в этом году

12 февраля 2021 г., 14:45
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Компания Mastercard официально объявила о том, что в нынешнем году намерена начать проведение операций с несколькими типами криптовалют.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана (Raj Dhamodharan). "Мы готовимся к будущему криптовалюты и в этом году Mastercard начнет поддерживать операции с определенными криптовалютами непосредственно в нашей сети", отметил он.

С какими именно электронными валютами будет работать одна из крупнейших платежных систем не сообщается, лишь подчеркивается, что компания намерена тщательно подходить к выбору криптовалют. Стоит также отметить, что компания намерена использовать стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

Сообщается также, что Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками, которые рассматривают возможности запуска новых цифровых валют.

«Мы должны позволить покупателям и продавцам проводить операции, как с традиционными, так и цифровыми валютами, так, как они предпочитают. При этом необходимо обеспечить уровень безопасности и конфиденциальности данных, который потребители ожидают от своих кредитных карт»», - отметил Дамодаран.

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