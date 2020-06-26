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Вебинар "From IT-led Disaster Recovery to Business Resilience" - 30 июня! 

26 июня 2020 г., 18:44
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Вебинар

Приглашаем вас 30 июня на вебинар "From IT-led Disaster Recovery to Business Resilience".

Присоединяйтесь к дискуссии представителей IDC, Dell Technologies и VMware на тему "Как достичь необходимой устойчивости бизнеса".

В сложившихся обстоятельствах важность бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры предприятия становится актуальной, как никогда. Сегодня компаниям более четкая стратегия в этом направлении — стратегия, которая бы обеспечила бизнес необходимыми  интеллектуальными технологиями с учетом потребностей сотрудников организации и ее клиентов.

На данном мероприятии вы узнаете:

  • Как предприятия будут развиваться и адаптироваться к просиходящему после нынешнего кризиса
  • Как повысить производительность с первого дня, адаптируется ли ваша компания к новым нормам удаленной работы, реагирует на неожиданные ситуации или стремится ускорить бизнесс-процессы
  • Как решить проблемы, обусловленные быстроменяющимися потребностями бизнеса, включая контроль над работой персональных систем, управление данными и кибербезопасность
  • Как создание единого рабочего пространства упрощает развертывание, защиту, управление и поддержку ваших устройств из облака


Регистрация на вебинар открыта!


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