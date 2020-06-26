Вебинар "From IT-led Disaster Recovery to Business Resilience" - 30 июня! 

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Приглашаем вас 30 июня на вебинар "From IT-led Disaster Recovery to Business Resilience".
Присоединяйтесь к дискуссии представителей IDC, Dell Technologies и VMware на тему "Как достичь необходимой устойчивости бизнеса".
В сложившихся обстоятельствах важность бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры предприятия становится актуальной, как никогда. Сегодня компаниям более четкая стратегия в этом направлении — стратегия, которая бы обеспечила бизнес необходимыми интеллектуальными технологиями с учетом потребностей сотрудников организации и ее клиентов.
На данном мероприятии вы узнаете:
- Как предприятия будут развиваться и адаптироваться к просиходящему после нынешнего кризиса
- Как повысить производительность с первого дня, адаптируется ли ваша компания к новым нормам удаленной работы, реагирует на неожиданные ситуации или стремится ускорить бизнесс-процессы
- Как решить проблемы, обусловленные быстроменяющимися потребностями бизнеса, включая контроль над работой персональных систем, управление данными и кибербезопасность
- Как создание единого рабочего пространства упрощает развертывание, защиту, управление и поддержку ваших устройств из облака
Регистрация на вебинар открыта!
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