Akamai помогла отразить атаку DDoS с рекордным количеством пакетов в секунду

26 июня 2020 г., 18:05

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Спустя неделю после того, как Amazon Web Services рассказала о зарегистрированной ею самой масштабной в истории атаке DDoS, о новом, ещё более впечатляющем своими размерами инциденте сообщила Akamai Technologies.

В атаке, которой 21 июня подвергся один из европейских банков, пиковый трафик достиг новой рекордной величины — 809 млн пакетов в секунду (PPS).

Измеряемые в PPS атаки, иначе называемые Network Protocol DDoS, отличаются от измеряемых в битах за секунду (BPS) «объёмных» DDoS-атак. «PPS-атаки, в основном предназначены для подавления сетевого оборудования и/или приложений в ЦОД клиента или в облачной среде, — пояснила Akamai. — Подобные атаки истощают ресурсы оборудования, а не возможности сетей, и встречаются гораздо реже, чем атаки BPS».

В описываемом инциденте пакеты, с помощью которых нападающие пытались перегрузить системы предотвращения DDoS, приходили с огромного количества различных IP-адресов. Количество таких адресов, регистрируемых за минуту, в пике атаки превысило норму более, чем в 600 раз.

Помимо рекордной нагрузки PPS, эту атаку отличало использование множества ранее «незасвеченных» IP-адресов. По мнению специалистов компании, это может указывать на существование ранее неизвестной сети ботнет.

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