Вебінар: Безпека наступного покоління. Оновлені можливості Exabeam 

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Запрошуємо Вас взяти участь у вендорському вебінарі на якому ми розглянемо оновлені рішення Exabeam.
Шалений ріст обсягів даних відкриває нові можливості для кіберзлочинців, тому необхідність в розумних рішеннях з кібербезпеки набуває критичного значення для бізнесу. Саме тут на сцену виступає Exabeam – революціонер у підході організацій до кібербезпеки. Поєднуючи машинне навчання, науку про дані та поведінкову аналітику, Exabeam пропонує комплексну платформу безпеки, яка забезпечує виявлення загроз у реальному часі та надає дієві рекомендації, необхідні для того, щоб перебувати на крок попереду.
Дата і час проведення вебінару:
20 липня 2023 року, 12:00 Kyiv/Ukraine
Програма вебінару:
- Про Exabeam;
- Проблематика та задачі, що вирішує Exabeam;
- Принципи роботи та складові рішення;
- Демонстрація продукту;
- Принципи ліцензування.
Вебінар буде корисний:
- ІБ/IT директорам;
- Керівникам ІБ/ІТ відділів;
- Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.
Спікери:
- Sergej Hafner, Principal Sales Engineer, Exabeam;
- Микола Сьомакін, Провідний інженер підтримки продажів, NWU.
Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.
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