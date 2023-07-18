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Вебінар: Безпека наступного покоління. Оновлені можливості Exabeam 

18 июля 2023 г., 12:05
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Вебінар: Безпека наступного покоління. Оновлені можливості Exabeam

Запрошуємо Вас взяти участь у вендорському вебінарі на якому ми розглянемо оновлені рішення Exabeam.

Шалений ріст обсягів даних відкриває нові можливості для кіберзлочинців, тому необхідність в розумних рішеннях з кібербезпеки набуває критичного значення для бізнесу. Саме тут на сцену виступає Exabeam – революціонер у підході організацій до кібербезпеки. Поєднуючи машинне навчання, науку про дані та поведінкову аналітику, Exabeam пропонує комплексну платформу безпеки, яка забезпечує виявлення загроз у реальному часі та надає дієві рекомендації, необхідні для того, щоб перебувати на крок попереду.

Дата і час проведення вебінару:

20 липня 2023 року, 12:00 Kyiv/Ukraine

Програма вебінару:

  • Про Exabeam;
  • Проблематика та задачі, що вирішує Exabeam;
  • Принципи роботи та складові рішення;
  • Демонстрація продукту;
  • Принципи ліцензування.

Вебінар буде корисний:

  • ІБ/IT директорам;
  • Керівникам ІБ/ІТ відділів;
  • Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.

Спікери:

  • Sergej Hafner, Principal Sales Engineer, Exabeam;
  • Микола Сьомакін, Провідний інженер підтримки продажів, NWU.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.

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