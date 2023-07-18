Майже третина смартфонів та ноутбуків на маркетплейсах рф - підробки

18 июля 2023 г., 12:35

Як повідомляють мордорські ЗМІ, частка підробок техніки міжнародних виробників на російських маркетплейсах за рік подвоїлася і в смартфонах становить 31% пропозицій, у ноутбуках - 30%, а в смарт-годинниках - 63%. Найчастіше підробляють електроніку Apple і Samsung.

Серед причин називають зниження контролю за фальсифікацією продукції з боку брендів, які залишили ринок рф.

Контрафактну електроніку, яка постачається на російський ринок, виробляють переважно в Пакистані, Китаї та Індії.

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